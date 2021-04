Produziert Kojima Productions neues Spiel exklusiv für Xbox?

Unangekündigt und dennoch bereits in Stein gemeißelt, Kojima Productions mit Hideo Kojima an der Spitze arbeitet nach Death Stranding an einem neuen Videospiel. Das hat das Entwicklerstudio vor einiger Zeit offiziell bestätigt. Woran sie genau arbeiten, haben sie allerdings bis heute noch nicht verraten.

Hideo Kojima befasst sich seit geraumer Zeit mit Horrorfilmen und auch sonst ist seine Affinität zum Horrorgenre recht groß. Er meinte vor einiger Zeit, dass er eines Tages ein Spiel produzieren möchte, das einen „in die Hose machen“ lässt. PT sei lediglich ein Experiment gewesen, doch er hätte noch mehr im Kopf:

Kojima Productions: Hideo Kojima möchte das „schrecklichste Horrorspiel“ kreieren

Es ist jedoch nicht sicher, dass das nächste Spiel zwangsweise ein Horrorspiel wird. Bislang ist dahingehend noch alles offen.

Zudem stellt sich aktuell die Frage, was es nun mit den neuen Gerüchten auf sich hat, dass Hideo Kojima nun ein Game für Xbox produziert? Geht die PlayStation etwa leer aus beim nächsten Kojima-Streich?

Nächstes Kojima Productions-Spiel exklusiv für Xbox?

Jeff Grubb von Gamesbeat teilte in der Vergangenheit tatsächlich immer wieder glaubwürdige Informationen, weshalb er heute als recht glaubwürdig gesehen wird. Grubb meint, dass der nächste Kojima-Titel in Zusammenarbeit mit Microsoft entstehe. Der Titel erscheine demnach exklusiv für die Xbox-Familie wie der neuen Xbox Series X/S.

„Ja, die Statue in Phil Spencers Regal bezog sich auf einen möglichen Deal mit dem legendären Entwickler.“

Möglich ist alles, aber selbst er könne nicht bestätigen, dass es zum Abschluss dieses Deals gekommen sei. Laut seiner Ansicht stehe Hideo Kojima im Mittelpunkt eines „Microsoft-Plans zur Nutzung japanischer Talente“.

Es gibt bis jetzt keine offiziellen Anzeichen dafür, dass diese Insiderinfos korrekt sein müssen. Wir sollten sie also mit Vorsicht genießen.

Und dennoch wäre es gut denkbar, dass Microsoft Interesse an dem japanischen Entwicklerstudio hat, die sich aktuell sowieso auf Shoppingtour in der Videospielindustrie befinden. Eine Zusammenarbeit, wenn auch ohne Aufkauf, wäre da eigentlich nur logisch.

Phil Spencer mag Kojima Productions: Das ist übrigens der Ausschnitt, der von Phil Spencer mit der Ludens-Figur handelt. Ludens ist das Studiomaskottchen von Kojima Productions: