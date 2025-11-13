Kingdom Come: Deliverance 2 – Finaler DLC ist da, und der Lead Designer teasert „etwas Neues“ an

Mit „Mysteria Ecclesiae“ ist der finale Story-DLC zu Kingdom Come: Deliverance 2 verfügbar. Zeitgleich bedankt sich Prokop Jirsa, Lead Designer bei Warhorse, auf dem offiziellen Discord bei der Community und lässt die Worte fallen, auf die Fans gewartet haben: „Don’t leave this place just yet. There’s something new on the horizon…“

Konkrete Details nennt er nicht, doch der Ton ist eindeutig: Warhorse arbeitet bereits am nächsten Projekt. Dass der Tease genau jetzt kommt, passt zum Fahrplan, denn im Oktober wurde kommuniziert, dass seit Januar 2025 an neuen Spielen gearbeitet wird.

Mysteria Ecclesiae & Royal Edition: Was drinsteckt

Der DLC verlegt den Fokus ins Umfeld des Sedletz-Klosters, setzt auf Erkundung, Nachforschungen und Atmosphäre und rundet die KCD2-Erfahrung tonal ab. Es gibt weniger Sandbox-Überbau, mehr erzählerisch geführte Rätsel- und Detektivarbeit. Parallel erschien die Royal Edition, die KCD2 samt aller Inhalte bündelt und damit den „Alles-drin“-Einstieg für Späteinsteiger markiert.

Verkaufszahlen: 4 Millionen – und wie es dazu kam

Pünktlich zum Abschluss der Content-Phase meldet Warhorse einen neuen Meilenstein: über 4 Millionen verkaufte Einheiten von KCD2 (Stand: 12. November 2025). Das Studio bestätigte die Zahl öffentlich auf X und weiteren Social-Kanälen. Zuvor hatte KCD2 bereits einen außergewöhnlich starken Start hingelegt: über 1 Million Verkäufe am ersten Tag sowie 2 Millionen in knapp zwei Wochen. Die nun kommunizierten 4 Millionen stehen im Kontext der frischen DLC- und Royal-Edition-Veröffentlichung – ein klassischer „Content-Schub“, der die Kurve sichtbar nach oben treibt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Einordnung: Warum KCD2 weiter wächst

Mehrere Faktoren spielen zusammen: Der frühe Momentum-Boost durch starke Launch-Werte, die lange Post-Launch-Pflege (Patches, QoL-Updates, DLC-Dreiklang) und nun die Royal Edition als „All-inclusive“-Paket. Inhaltlich bleibt Warhorse seiner immersiven, historisch geerdeten RPG-Formel treu – mit Systemtiefe, Konsequenzen und einem Kampfsystem, das abseits gängiger Power-Fantasy funktioniert. Das alles sorgt dafür, dass KCD2 auch Monate nach Release neue Käufer findet, gerade dann, wenn ein finales DLC noch einmal Gesprächswert schafft.

Der Tease: Was real ist – und was Spekulation bleibt

Jirsas Discord-Botschaft ist kein Reveal, aber ein bewusster Ausblick. Ob KCD3, Spin-off oder neue IP – offiziell ist nichts bestätigt. Dass Warhorse im RPG-Genre bleibt, ist hingegen wiederholt betont worden. Für Fans heißt das: auf offizielle Kanäle achten, mit mehr Infos ist zu rechnen – aber belastbare Details zu Setting, Figuren oder Zeitraum stehen noch aus.

KCD2 verabschiedet seine Content-Roadmap mit einem stimmigen Schlussakkord und erreicht parallel einen verkäuferischen Höhepunkt. Der Dank an die Community fällt nicht zufällig mit der 4-Millionen-Marke zusammen, und Jirsas „something new on the horizon“ macht klar: Warhorse ist noch lange nicht fertig. Bis zur Ankündigung des nächsten Projekts bietet die Royal Edition das rundeste Paket und Mysteria Ecclesiae liefert den passenden, atmosphärischen Epilog.