Netflix hat gleich zu Beginn des neuen Jahres am 1. Januar 2023 mit Kaleidoscope eine neue Gangsterserie am Start, die ein wenig an „Haus des Geldes“ erinnert und das Zeug für einen echten Hit hat – wenn man sich auf das neue Konzept einlässt.

Das Besondere an der innovativen Idee ist, dass die Zuschauer die einzelnen Episoden in beliebiger Reihenfolge sehen können und damit der Story überraschende Wendungen geben.

Worum geht es in Kaleidoscope?

Im Zentrum steht eine Bande von Meisterdieben mit einem genialen Anführer, die best-bewachte Bank der USA mit Hochsicherheitsschlössern um satte 7 Milliarden US-Dollar erleichtern wollen. Der Kopf der Bande verfolgt dabei einen sehr persönlichen Rachefeldzug gegen einen schwerreichen Tykon, dessen Vermögen in der besagten Bank steckt.

Der Plan ist genial, doch der Raub droht durch Intrigen, Verrat und Habgier zu scheitern. Dann heftet sich auch noch eine FBI-Agentin an die Fersen der Täter, um diese mit allen Mitteln zur Strecke zu bringen.

Wir funktioniert das ungewöhnliche Konzept?

Die achtteilige Miniserie „Kaleidoscope“ lässt die Zuschauer selbst entscheiden, welche der einzelnen Folgen man in welcher Reihenfolge sehen möchte. Dabei gibt jede Folge eine bestimmte Farbe an, die ein wenig das Grundgerüst ergibt: So gibt es etwa zwei unterschiedliche Starter-Folgen, anschließend kann man die Reihenfolge der einzelnen Episoden durcheinander wählen. Das Finale jedoch steht fest und wird am Ende gesehen.

Mit der unterschiedlichen Reihenfolge können die Zuschauer der Geschichte, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt wird, eigene überraschende Wendungen geben. Am Ende erfolgt mit der finalen Episode die Auflösung aller offenen Fragen.

Die einzelnen Episoden-Titeln ohne feste Reihenfolge

Gelb

Grün

Blau

Orange

Lila

Rot

Pink

Weiß

Besetzung mit einem Star Wars-Bösewicht

In der Netflix-Serie „Kaleidoscope“ spielen eine Reihe von bekannten Darstellern mit:

Giancarlo Esposito („The Mandalorian“, „Breaking Bad“) als Leo Pap

(„The Mandalorian“, „Breaking Bad“) als Leo Pap Rufus Sewell („The Man in the High Castle“) als Roger Salas

(„The Man in the High Castle“) als Roger Salas Paz Vega („Rambo: Last Blood“) als Ava Mercer

(„Rambo: Last Blood“) als Ava Mercer Rosaline Elbay („Ramy“) als Judy Goodwin

(„Ramy“) als Judy Goodwin Jai Courtney („The Suicide Squad“) als Bob Goodwin

(„The Suicide Squad“) als Bob Goodwin Tati Gabrielle („You“) als Hannah Kim

(„You“) als Hannah Kim Peter Mark Kendall („Top Gun: Maverick“) als Stan Loomis

(„Top Gun: Maverick“) als Stan Loomis Niousha Noor („Here and Now“) als FBI Agentin Nazan Abbasi

(„Here and Now“) als FBI Agentin Nazan Abbasi Soojeong Son („Servant“)

(„Servant“) Hemky Madera („Queen of the South“)

„Kaleidoscope“ stammt von dem Showrunner Eric Garcia, der gemeinsam mit den Produzenten Ridley Scott und David W. Zucker die Serie von Scott Free Productions für Netflix entwickelt.

Wird es eine 2. Staffel geben?

Bislang ist nicht bekannt, ob es eine Fortsetzung zu „Kaleidoscope“ geben wird. Die erste Staffel wurde zwar als Miniserie angekündigt, was nicht heißt, dass künftig ein weiteres ähnliches Konzept von Netflix entwickelt wird.

Zuletzt hatte der Streamingdienst bereits mit innovativen Serien-Ideen wie interaktiven Produktionen experimentiert, zu dem auch „Black Mirror: Bandersnatch“ gehört. Hier können die Zuschauer über den Verlauf der Handlung selbst bestimmen und damit der Geschichte eine völlig unterschiedliche Richtung geben.

