Jurassic World Rebirth im Kino – Rückkehr zur Insel verspricht neue Spannung

Jurassic World Rebirth hat seinen Weg in die Kinos gefunden und sorgt bereits für Diskussionen über die Zukunft des Franchises. Obwohl die vorherigen Filme wie Jurassic World, Jurassic World: Das gefallene Königreich und Jurassic World: Ein neues Zeitalter als Trilogie wahrgenommen wurden, fühlt sich Rebirth eher wie ein eigenständiger Film an. Trotz des fehlenden traditionellen Cliffhangers am Ende des Films, bietet Rebirth dennoch eine Grundlage, auf der aufgebaut werden kann.

Mögliche Richtungen für die Fortsetzung

Welche Charaktere könnten in einer Fortsetzung von Jurassic World Rebirth zurückkehren? Der Film endet damit, dass Zora Bennett, Dr. Henry Loomis, Duncan Kincaid, Xavier Dobbs und die Delgado-Familie von der Insel fliehen. Obwohl die Chemie zwischen Zora Bennett und Dr. Loomis Potenzial für eine Fortsetzung bietet, ist es ungewiss, ob sie ihre Rollen erneut aufnehmen werden. Das Franchise ist bekannt für seine unvorhersehbaren Wendungen, daher könnte man mit Überraschungen rechnen.

Ein zentrales Element für eine mögliche Fortsetzung könnte die Insel Ile Saint-Hubert selbst sein. Nach drei Filmen, die sich von der klassischen Dschungelinsel entfernten, bringt Rebirth die Handlung wieder an einen Ort, der den ursprünglichen Geist der Serie einfängt. Die Zuschauer erleben, wie die Protagonisten auf das bekannte Terrain der Dinosaurier zurückkehren, was das Gefühl der Bedrohung verstärkt.

Die Rolle von ParkerGenix

Wie könnte ParkerGenix in zukünftige Plots integriert werden? In Rebirth wird ParkerGenix als skrupelloses Unternehmen dargestellt, das bereit ist, alles zu tun, um Profit zu maximieren. Es wäre denkbar, dass das Unternehmen in einer Fortsetzung erneut eine zentrale Rolle spielt, indem es ein weiteres Team auf die Insel schickt, um die restlichen InGen-Kreationen zu zerstören. Allerdings könnte sich herausstellen, dass sie tatsächlich an den mutierten Dinosauriern interessiert sind, die auf der Insel verblieben sind.

Diese Dinosaurier, die durch Experimente entstanden sind, könnten als neues Highlight eines möglichen Jurassic Parks dienen, der sich ausschließlich auf mutierte Dinosaurier konzentriert. Dies würde ParkerGenix die Möglichkeit geben, ein lukratives Geschäft mit exklusiven Attraktionen zu machen.

Rückkehr zu den Wurzeln des Franchises

Warum könnte die Rückkehr zu einer Inselumgebung für das Franchise wichtig sein? Die ursprünglichen Jurassic Park-Filme wurden für ihre Darstellung von Dinosauriern in einer isolierten Inselumgebung gelobt. Diese Kulisse verstärkte das Gefühl der Isolation und Gefahr. Mit Rebirth kehrt das Franchise zu diesem erfolgreichen Rezept zurück, was die Spannung und das Abenteuergefühl steigert.

Die Insel Ile Saint-Hubert, die zwischen den Ereignissen von Jurassic Park III und Jurassic World von InGen für genetische Experimente genutzt wurde, bietet eine Fülle von Möglichkeiten für zukünftige Geschichten. Von mutierten Dinosauriern bis hin zu verlassenen Labors, gibt es viele Elemente, die die Neugier der Zuschauer wecken und neue Abenteuer ermöglichen könnten.

