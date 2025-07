Jurassic World Rebirth bricht Rekorde trotz geteilter Kritikermeinungen

Jurassic World Rebirth hat die Kritiker gespalten, aber die Fans scheinen das neueste Abenteuer aus der Jurassic-Reihe zu lieben. Trotz einer kritischen Bewertung von nur 52% auf Rotten Tomatoes, basierend auf zweihundert Kritiken, hat der Film eine beeindruckende Popcorn-Meter-Bewertung von 73% durch die Zuschauer erhalten. Mit über tausend verifizierten Bewertungen zeigt sich, dass die Fans die Rückkehr der Dinosaurier auf die Leinwand zu schätzen wissen.

Ein erfolgreicher Kinostart

Wie lief der Kinostart von Jurassic World Rebirth? Der neue Film eröffnete am Mittwoch vor dem Feiertagswochenende mit einem Einspielergebnis von 30 Millionen Euro. Damit setzte Jurassic World Rebirth einen neuen Rekord für den besten Mittwoch-Start der Franchise. Die aktuellen Prognosen deuten darauf hin, dass der Film im Laufe des fünftägigen Wochenendes insgesamt 133,5 Millionen Euro einnehmen könnte.

Gegen den Film spricht jedoch nicht nur die niedrige Kritikerbewertung auf Rotten Tomatoes, sondern auch ein B CinemaScore. Zum Vergleich: Der vorherige Film der Reihe, Jurassic World Dominion, erhielt ein A- CinemaScore, während der kritisch beurteilte The Lost World: Jurassic Park mit einem B+ bewertet wurde.

Die Stimmen der Kritiker und der Fans

Warum sind die Kritiker geteilter Meinung? Die Kritiker sind sich einig, dass Jurassic World Rebirth wenig Neues in die langjährige Franchise bringt. Die Actionszenen und der beeindruckende Einsatz der Dinosaurier werden gelobt, jedoch fühlt sich vieles vertraut an in einer Reihe, die mittlerweile sieben Filme umfasst.

Die Fans hingegen empfinden den Film als aufregende und manchmal furchterregende Rückkehr zu einer Franchise, die seit Jahrzehnten die Kinoleinwände dominiert. Es ist ein seltener Fall, in dem die negative kritische Rezeption durch die Begeisterung der Fans übertönt wird, die den Film als perfekten Sommer-Blockbuster genießen.

Die Zukunft der Jurassic-Reihe

Wird es eine Fortsetzung geben? Jurassic World Rebirth setzt die Geschichte der Jurassic World-Trilogie fort, führt jedoch eine völlig neue Besetzung ein. Zu den Stars gehören Scarlett Johansson als Zora Bennett und Mahershala Ali als Duncan Kincaid. Regie führte der Franchise-Neuling Gareth Edwards nach einem Drehbuch von David Koepp. Obwohl noch keine Fortsetzung angekündigt wurde, lässt das Ende des Films Raum für weitere Teile.

Jurassic World Rebirth läuft derzeit exklusiv in den Kinos. Wenn du eine Auffrischung benötigst, bevor du den neuesten Teil ansiehst, sind alle Jurassic Park und Jurassic World Filme auf Peacock verfügbar.

Ein Rückblick auf die Jurassic-Erfolge

Wie hat sich die Jurassic-Reihe entwickelt? Jurassic Park, der 1993 veröffentlicht wurde, war ein Überraschungserfolg und erzielte beeindruckende 357 Millionen Euro an den heimischen Kinokassen. Die letzte Trilogie, Jurassic World, konnte weltweit mit jedem Teil eine Milliarde Euro einspielen, was zeigt, dass diese prähistorische Franchise noch lange nicht ausgedient hat.

Was denkst du über die Kritiken zu Jurassic World Rebirth? Teile deine Meinung in den Kommentaren!