In Jurassic World Evolution 2 wird es den sogenannten Chaostheorie-Modus geben. Darin können wir fünf ganz spezielle Herausforderungen aus der Welt von „Jurassic Park“ und „Jurassic World“ spielen. Wie genau diese „Was wäre, wenn …?“-Szenarien ablaufen können, erfahrt ihr hier.

Jurassic World Evolution 2 hat einen Chaostheorie-Modus und so spielt er sich

Jurassic World Evolution 2 erscheint schon sehr bald, nämlich am 9. November. Dann tritt das Aufbaustrategie-Sequel in die Dino-Fußstapfen des ersten Teils. Der war zwar vor allem für Fans der Vorlage spaßig, aber auch noch ausbaufähig. Hier setzt die Fortsetzung an und verspricht neben besserer Bedienbarkeit und größeren Freiheiten mehr von allem.

Chaostheorie-Modus: In einem Blogpost auf der offiziellen PlayStation-Seite wurde jetzt erstmals ausführlich auf den neuen Chaostheorie-Modus eingegangen. Der soll zunächst fünf ganz spezielle Szenarien enthalten, die Abwechslung ins Spiel bringen und vor allem für Fans der Filmreihe interessant sein dürften.

Was wäre wenn? Die fünf Herausforderungen im Chaostheorie-Modus orientieren sich an den fünf Filmen und lassen dann ihrer Fantasie freien Lauf. Wir können zum Beispiel John Hammonds Traum aus dem ersten Jurassic Park-Film Wirklichkeit werden lassen und die Pforten seines Parks erfolgreich für Besucher*innen öffnen.

Oder wir arbeiten zum Beispiel daran, tatsächlich einen T-Rex im San Diego Amphitheater auszustellen. Ein anderes Szenario ermöglicht es uns, mit Simon Masrani aus „Jurassic Park 3“ die Dinosaurier zu retten, die letzten Endes den Grundstein für Jurassic World legen. Unter anderem begegnen wir dabei auch dem gefährlichen Spinosaurus. Aber ja, auch der Indominus Rex aus dem Jurassic World-Film feiert ein Comeback.

© Frontier/Warner Bros.

Um das Ganze perfekt zu machen, sind die jeweiligen Szenarien im Chaostheorie-Modus natürlich auch mit den passenden Gebäuden ausgestattet. Das heißt, dass es in der ersten Herausforderung auch das kultige Besucherzentrum aus dem Film sowie die Autos im klassischen Look geben wird. Auch das riesige, beeindruckende Eingangstor hat es ins Spiel geschafft.