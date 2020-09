Neuer Trailer zu James Bond 007: Keine Zeit zu sterben verspricht packendes Action-Feuerwerk

MGM Productions veröffentlicht heute einen weiteren Appetithappen auf das Action-Feuerwerk, das uns mit James Bond 007: Keine Zeit zu sterben erwarten wird. Der neue Trailer gibt frische Einblicke in die packenden Stunts sowie Action-Einlagen des Films und lässt vor allem auch Frauenpower für sich sprechen.

James Bond’s „Keine Zeit zu sterben“ ist perfekt und wird trotz Verschiebung nicht überarbeitet

Packende Action im neuen Trailer zu James Bond: Keine Zeit zu sterben

Eigentlich hätte der neue James Bond-Film schon im April in die Kinos kommen sollen. Das Coronavirus machte den Verantwortlichen allerdings einen Strich durch die Rechnung und sorgte für eine Verschiebung um fast ein halbes Jahr.

Das bringt dem Studio MGM Productions Berichten zufolge einen Verlust von über 30 Millionen Dollar, ohne dass der Film bislang im Kino läuft. Ab dem 12. November 2020 soll sich Daniel Craig aka James Bond dann endlich mit seinem neuesten 007-Action-Streifen zurückmelden. Zur „verspäteten“ Einstimmung gibt es heute einen neuen Trailer:

Daniel Craigs letzter 007-Auftritt ruft geheimnisvollen, neuen Gegner ins Fadenkreuz

In „Keine Zeit zu sterben“ hat Bond seinen aktiven Dienst beim MI6 an den Nagel gehängt und genießt ein ruhiges Leben in Jamaika. Zumindest bis CIA-Agent Felix Leiter ihn um Hilfe bittet. Bond soll einen entführten Wissenschaftler befreien, doch die Mission erweist sich schnell als verräterisch, als ein mysteriöser Bösewicht auf die Bühne tritt.

Es wird der letzte Film mit Daniel Craig in der Agenten-Hauptrolle sein. Unterstützung erhält Bond diesmal von der neuen 00-Agentin Nomi (Lashana Lynch). Des Weiteren kehrt Christoph Waltz alias Blofeld zurück und Rami Malek gibt als Safin den großen Gegner des Films. Der Bond-Song wird diesmal von Billie Eilish beigesteuert.

Neues 007-Plakat erschienen

Wir dürfen uns nicht bloß über den neuen Trailer freuen. MGM Productions hat darüber hinaus das finale Plakat enthüllt. So sieht es aus: