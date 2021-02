It Takes Two: A Way Out-Nachfolger erhält kostenlose Trial

Hazelight Studios, die Macher von A Way Out, produzieren derzeit ein neues Koop-Game, das den 2-Spieler-Faktor sogar im Namen trägt: It Takes Two.

Der Titel von Game Director Josef Fares ist voll und ganz auf den gemeinsamen Spaß ausgerichtet, der selbst große Stücke auf kooperative Spiele hält.

Das Plattformer-Adventure ist eine romantische Komödie und unterscheidet sich grundlegend vom vorherigen Titel des Studios. Einen ersten Eindruck erhaltet ihr hier:

Trial für It Takes Two

Nun haben die Entwickler bestätigt, dass es eine kostenlose Trial-Version zu „It Takes Two“ geben wird. Wir werden also gänzlich ohne versteckte Kosten dazu ermutigt, uns den Titel einmal vorab anzusehen.

Wann startet die Trial? Es ist bislang nicht bekannt, wann die kostenlose Trial-Version an den Start gehen wird.

Das Spiel erscheint am 26. März 2021 für den PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5. Wir gehen davon aus, dass die Trial-Phase irgendwann kurz vorher beginnt. Womöglich rund ein bis zwei Wochen vorher.

Gut zu wissen: Bedenkt, dass ihr das Spiel nur einmal kaufen braucht, um es mit einer weiteren Person spielen zu können. Das gilt für den Couch-Koop und viel wichtiger noch, um es zu zweit online zu spielen. Der sogenannte Freunde-Pass macht es möglich!