It takes Two von Hazelight offiziell vorgestellt, Release-Termin für Konsolen & PC bekannt

Im Rahmen der Game Awards 2020 haben Electronic Arts und Hazelight Studios das ausschließlich auf Koop ausgelegte, genreübergreifende Plattform-Adventure-Spiel It Takes Two offiziell vorgestellt.

Worum geht es in It takes Two?

In dem Koop-Titel begebt ihr euch auf eine verrückte Reise und schlüpft in die Rollen des zerstrittenen Paares Cody und May, die von einem magischen Zauber in Puppen verwandelt wurden und in einer Fantasie-Welt gefangen sind. Dabei treffen sie auf unberechenbare Herausforderungen, wie das Steuern einer Unterhose, oder sie stehen in einem quirligen Nachtclub am DJ-Pult, und müssen widerwillig ihre zerbrochene Beziehung retten.

Mit zusammenhängenden Charakterfähigkeiten in jedem neuen Level, unerwarteten Hindernissen und witzigen, von Herzen kommenden Momenten hangeln sich die Spieler durch ein einzigartiges, metaphorisches Spielerlebnis.

Um das Spiel im Koop-Modus zu erleben, ladet ihr über den Freunde-Pass kostenlos einen Freund zum Online-Koop ein, um die immer neuen Herausforderungen zu meistern, die nur zusammen gelöst werden können.

„Wir freuen uns sehr, mit Hazelight an ihrer zweiten EA Originals-Veröffentlichung zusammenzuarbeiten“, sagt Steve Pointon, Senior Vice President für Drittanbieter-Inhalte und Entwicklung bei Electronic Arts. „Hazelight schafft es mit seiner einzigartigen Storytelling-Methode Gameplay und Erzählung zu einem immersiven und aufregenden Erlebnis zu verbinden. Wir können es kaum erwarten, bis Spieler die Innovation, das Talent und die Handwerkskunst, die zur Entwicklung dieses Spiel geführt haben, hautnah erleben.“

Wer ist Hazelight Studios?

Hazelight Studios ist der Entwickler hinter dem Koop-Titel A Way Out, der 2018 für PS4, Xbox One sowie PC erschien und von Electronic Arts vermarktet wird. Das Spiel dreht sich um die zwei Gefängnisinsassen Vincent Moretti (gesprochen von Eric Krogh) und Leo Caruso (gesprochen von Fares Fares, dem Bruder von Josef Fares). Josef Fares ist der Director und Gründer von Hazelight.

„It takes Two“ erscheint am 26. März 2021 für PlayStation 4, Xbox One und PC über Origin und Steam. Darüber hinaus erhalten EA Play-Abonnenten am 23. März 2021 exklusiven Zugang zur Early Access Trial für „It Takes Two“ auf Origin. Alle Spieler, die den Titel auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können am selben Tag kostenlos auf Playstation 5 und Xbox Series X upgraden.