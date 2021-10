Gestern Abend waren sowohl Instagram und Facebook als auch WhatsApp für überraschend lange Zeit offline. Rund sieben Stunden waren die Apps komplett down und konnten in vielen Ländern überhaupt nicht benutzt werden. Gegen Mitternacht hat sich die Lage dann wieder normalisiert und jetzt erklärt Facebook, was der Grund für den massiven Ausfall war.

Warum waren gestern Facebook, Instagram und WhatsApp down?

Darum geht’s: Gestern Nachmittag und Abend beklagten viele Nutzer*innen von Instagram, Facebook und WhatsApp, dass die Apps und Webseiten nicht erreichbar waren. Die großen Social Media- und Messenger-Dienste funktionierten über mehrere Stunden so gut wie gar nicht, und das in vielen Ländern, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern auch in den USA, auf dem südamerikanischen Kontinent und anderswo.

Mittlerweile funktioniert alles wieder: Anscheinend waren nicht nur Instagram, Facebook und WhatsApp betroffen. Auch einige Internetprovider wie Vodafone, O2 und Telekom sollen Schwierigkeiten gehabt haben. Aber nach knapp sieben Stunden gingen die Apps und Internetdienste langsam zurück ans Netz und konnten wieder benutzt werden. Die technischen Probleme wurden nach einigen Anlaufschwierigkeiten offenbar allesamt behoben.

Wahre Ursache mittlerweile bekannt, kein Cyberangriff

Daran lag der Blackout: In einem Statement hat sich Facebook für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Im selben Atemzug erfolgte auch eine Erklärung, wie es dazu kommen konnte, beziehungsweise woran der Blackout gelegen hat. Grund für das ganze Dilemma war offenbar ein Konfigurationsfehler, der weitere technische Probleme nach sich gezogen hat.

Zumindest haben das die Verantwortlichen herausgefunden, wie es in dem Statement heißt. Die „fehlerhafte Konfigurationsänderung“ sei wohl die Hauptursache für den Ausfall und habe dafür gesorgt, dass der Datenverkehr zwischen den Datenzentren des Facebook-Unternehmens zum Erliegen kam. Auch interne Prozesse seien betroffen gewesen, was die Diagnose und das Beheben der Problematik zusätzlich erschwert habe.

Nutzer*innendaten seien aber wohl in keiner Weise von diesen technischen Problemen betroffen gewesen. Momentan werde daran gearbeitet, die Facebook-Dienste wie WhatsApp und Instagram „wieder in den regulären Betrieb“ zu bringen. Online seien sie bereits wieder. Facebook betont, dass es sich bei dem Ausfall um keinen Cyberangriff, Hack oder ähnliches gehandelt habe.