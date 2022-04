Instagram testet neues Feature zum Anpinnen von Posts

Instagram bietet Nutzer*innen zahlreiche Möglichkeiten sich kreativ auszuleben, zu präsentieren oder einfach nur Content anderer zu genießen. Jetzt soll ein neues Feature getestet werden, das einer Funktion von Twitter sehr ähnlich ist: das Anpinnen. TechCrunch hat dazu einen Sprecher von Meta interviewt.

Welche Vorteile bringt das Feature?

Auf Twitter ist dies schon lange möglich: Tweets, die entweder für sich selbst oder andere wichtig beziehungsweise interessant sind, können angepinnt werden. Damit werden sie, egal wie lange sie zurückliegen, immer ganz oben als „Angehefteter Tweet“ angezeigt. Genau diese Funktion soll es nun auch für Posts auf Instagram geben.

Das kann für jeden Vorteile haben. Besonders schöne oder aufwendige Posts können so vom Creator selbst hervorgehoben werden, wenn sie normalerweise weiter unten in der Galerie landen, weil sie schon älter sind. Jeder kann seinen Lieblings-Post nach oben schieben, damit ihn die Besucher des Profils als erstes sehen.

Auch für Menschen, die regelmäßig Bilder und Videos hochladen, kann das praktisch sein, wenn sie einen speziellen Post hervorheben wollen, der ansonsten schnell weiter unten landen würde. Gewinnspiele oder Info-Posts können für alle gut sichtbar im Profil hervorgehoben werden.

Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar – Für mehr Meinungsfreiheit?

Eine ähnliche Funktion ermöglicht es schon länger, dass man Stories in seinem Profil als Highlights anheftet. Dort konnten bisher auch indirekt Beiträge angepinnt werden, indem man sie erst in der eigenen Story gepostet hat und diese dann speichert. Das neue Feature macht das für Creator nun aber weniger umständlich und für die Besucher des Profils leichter ersichtlich.

Es ist einiges los bei Instagram

In letzter Zeit gelangen immer wieder Nachrichten über Pläne von Meta für ihre Plattform Instagram an die Öffentlichkeit. Erst vor wenigen Tagen hat CEO Adam Mosseri angekündigt, dass es einen Drei-Punkte-Plan geben wird, mit dem Creator unterstützt werden sollen, die ihren Content auf Instagram produzieren. Somit sollen plattformfremde Inhalte, zum Beispiel wiederverwertete TikToks, schlechter gelistet werden als originale Reels.

Instagram: Neues Tagging-Feature verbessert Sichtbarkeit von Kreativschaffenden

Auf Instagram regt sich, was neue Inhalte und Funktionen angeht, ständig etwas. Wir können gespannt sein, wie das Feature ankommen wird und was uns in Zukunft an Updates erwartet.

Was haltet ihr von der Funktion Posts anzupinnen? Würdet ihr sie nutzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!