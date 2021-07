Instagram könnte bald exklusive Stories nur für Abo-Zahlende einführen

Instagram experimentiert offenbar mit einer neuen Möglichkeit, Stories zu posten. Diese exklusiven Insta-Stories existieren bisher wohl nur als Prototypen, wären dann aber ausschließlich für Abonnent*innen zu sehen. Damit würde Instagram eine Art Abo-Modell im Stil von OnlyFans, Twitch und Co. ermöglichen. Bisher steht aber noch nicht fest, ob die exklusiven Stories überhaupt wirklich kommen.

Instagram bald Twitch- und OnlyFans-Konkurrenz?

Wie bei Twitter und Co? Es sieht ganz danach aus, als plane Instagram eine Art Abo-Modell. Das scheint zumindest aktuell in Form von exklusiven Stories ausprobiert zu werden. Die wären dann nur für diejenigen sichtbar, die zum (möglicherweise zahlungspflichtigen) Fanclub des jeweiligen Kanals gehören. Ein bisschen so wie die Posts für enge Freunde, die es bereits gibt oder die Super Follows auf Twitter – nur eben als Insta Story.

Entdeckt hat das offenbar Alessandro Paluzzi, der den interessanten Fund auf Twitter teilt. Ihm zufolge arbeitet Instagram an den exklusiven Stories für Fanclubs und es bestehe keine Möglichkeit, von diesen Stories Screenshots anzufertigen. Sie seien ausschließlich für Mitglieder sichtbar und würden mit einem lila-farbenen Symbol gekennzeichnet. Offenbar lassen sich die exklusiv-Stories auch als Highlight abspeichern.

#Instagram continues to work on the exclusive stories for Fan clubs 👀



ℹ️ The Exclusive Stories icon will be purple. pic.twitter.com/4Qzzdodeqf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 24, 2021

Bisher soll es sich dabei laut Instagram noch um interne Prototypen handeln, wie das Unternehmen gegenüber The Verge wohl bestätigt hat. Allerdings könne momentan nicht noch mehr darüber verraten werden und im Augenblick werde auch nichts getestet. Das klingt zugegebenermaßen ein bisschen widersprüchlich, wenn mit einem Prototypen experimentiert wird.

Einfachere Monetarisierung: Sollten diese exklusiven Insta Stories tatsächlich irgendwann ausgerollt werden, wäre es ein Schritt hin zu mehr direkten Monetarisierungs-Möglichkeiten, die es auf Instagram so bisher noch nicht gibt. Content-Schöpfer*innen könnten so wie bei Twitch, Patreon oder OnlyFans mit Hilfe von Abo-Modellen in direkteren Kontakt mit ihrer Community treten und einfacher Geld verdienen.

