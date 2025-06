How to Train Your Dragon: Neue Drachenabenteuer in Minecraft entdecken

Minecraft-Fans dürfen sich auf ein neues spannendes Add-on freuen, das in Zusammenarbeit mit dem kommenden Film How to Train Your Dragon veröffentlicht wurde. Dieses Add-on wurde von Gamemode One entwickelt, dem Team, das bereits das Sonic the Hedgehog-Content für Minecraft gestaltet hat. Ab sofort kannst du das Add-on für 1.340 MineCoins erwerben und in deiner Survival-Welt einige der ikonischen Drachen aus dem Film treffen. Dazu gehören Gronckle, Tödlicher Nadder, Zippleback, Monströses Albtraum und der Nachtschatten.

Neue Möglichkeiten mit Drachen

Wie kannst du die Drachen in Minecraft nutzen? Der Kern des Add-ons liegt darin, dass du in Minecraft Beziehungen zu diesen Drachen aufbauen kannst. Sobald du das Vertrauen eines Drachens gewonnen hast, kannst du mit ihm durch die Lüfte fliegen. Darüber hinaus schaltest du neue Fähigkeiten frei, wie das Zerstören von Blöcken oder den Einsatz von Sprengangriffen, wenn sich eure Bindung vertieft.

Um das Vertrauen der Drachen zu gewinnen, solltest du ihnen Nahrung bringen und es vermeiden, mit einer Waffe in der Hand auf sie zuzugehen. Wenn dir das gelingt, erwarten dich aufregende Abenteuer in der Welt von Minecraft.

Individuelle Anpassungen und Gratis-Inhalte

Was bietet das Add-on an kosmetischen Anpassungen? Mit dem Schmiedetisch kannst du individuelle Rüstungen sowohl für deinen Charakter als auch für deinen Drachen erstellen. Diese Anpassungen ermöglichen es dir, wie ein echter Drachenreiter auszusehen.

Für Spieler, die nicht die MineCoins für das Add-on ausgeben möchten, gibt es gute Neuigkeiten: Im Ankleideraum ist Hiccups Wikingerhelm verfügbar, der bis zum 10. Juli 2025 um 19:00 Uhr kostenlos beansprucht werden kann. Danach wird er als kostenpflichtiger Inhalt verfügbar sein.

Weitere Inhalte und Filmverbindung

Gibt es weitere Inhalte zu How to Train Your Dragon in Minecraft? Für diejenigen, die mehr Inhalte zu How to Train Your Dragon suchen, hat Gamemode One bereits 2021 ein DLC basierend auf den Animationsfilmen veröffentlicht. Die neuen Designs der Drachen sind stark und passen sich gut in die Minecraft-Welt ein, während sie gleichzeitig die Essenz des Films einfangen.

Das Add-on ist eine unterhaltsame Möglichkeit, die Veröffentlichung des neuen Films zu feiern, der am 13. Juni 2025 in die Kinos kommt. Diese Live-Action-Version von How to Train Your Dragon bringt die Geschichte von Hicks und seinen Drachenabenteuern zurück auf die Leinwand.

Alternative Add-ons für Minecraft

Welche weiteren neuen Add-ons gibt es für Minecraft? Abgesehen von How to Train Your Dragon hat Minecraft vor kurzem ein weiteres kostenloses Add-on veröffentlicht: das Adidas Adventurers Add-on. Dieses bietet eine Vielzahl von Inhalten, basierend auf der bekannten Sportmarke, und enthält verschiedene Ausrüstungsgegenstände mit unterschiedlichen Fähigkeiten sowie mehrere Quests, die Spieler abschließen können.

Die Vielfalt der Add-ons zeigt, wie lebendig und abwechslungsreich die Minecraft-Community ist, die stets neue Inhalte bereitstellt, um das Spielerlebnis zu bereichern.

Bist du neugierig auf das neue How to Train Your Dragon Add-on? Oder planst du, den neuen Film anzuschauen? Teile deine Gedanken und Erlebnisse gerne mit uns in den Kommentaren!