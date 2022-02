Horizon Forbidden West: Reliktruine Trockensehnsucht erfolgreich abschließen, so geht´s!

Die Reliktruine Trockensehnsucht befindet sich im östlichen Teil des Verbotenen Westens in Horizon Forbidden West, nördlich des Örtchens Pfeilhand. Genau wie in den anderen Reliktruinen erwartet euch auch hier eines der mysteriösen Ornamente als Belohnung für eure Mühen, zusammen mit allerlei seltenen Materialien.

Dafür müsst ihr aber natürlich erneut kleinere Rätsel lösen und Aloys sportliche Fähigkeiten ausreizen. Wie genau ihr diese Reliktruine erfolgreich abschließen könnt und welche Vorbereitungen ihr dafür treffen müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Trockensehnsucht erkunden: Vorbereitungen treffen

Wer bereits früh im Spiel über diese Reliktruine stolpert oder der Hauptmission bisher nicht viel Aufmerksamkeit entgegengebracht hat, läuft Gefahr, den Ort nicht komplett erkunden zu können, denn dafür benötigt ihr zwei Ausrüstungsgegenstände, die absolut notwendig sind, um bestimmte Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Bei diesen Hindernissen handelt es sich um Feuerglimmer und Metallblumen, die ihr nur mit den Gegenständen Anzünder und Rankenschneider beseitigen könnt. Wo ihr die entsprechende Spezialausrüstung findet, verraten wir euch in unserem Guide: Blockierter Weg – Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen.

Horizon Forbidden West: Reliktruine Trockensehnsucht erkunden

Betretet die Ruine und kümmert euch zuallererst um die Metallblume, deren Ranken zu eurer Linken einen Durchgang versperren. Nutzt dafür wie immer euren Rankenschneider. Schnappt euch dahinter die große Metallkiste und schiebt diese in Richtung Westen, auf das große Schutztor zu.

Stellt die Kiste nun bei den Metalltrümmern ab und ihr könnt das Objekt nutzen, um auf den Übergang zu klettern, wo ihr zu Aloys Rechten ein gelbes Rad findet, mit dem ihr das erwähnte Tor öffnen könnt. Tut dies, folgt dann den Gleisen bis zu der brüchigen Wand und reißt diese mit eurem Greifhaken ein, indem ihr diesen an den blauen Halterungen befestigt und kräftig zieht.

Dahinter findet ihr einen alten Waggon, wie ihr ihn bereits aus der Reliktruine Ruhelose Wildnis kennen solltet. Zieht den Waggon über die Gleise, bis er neben den drei Halterungen auf der rechten, also der nördlichen Seite der Anlage steht. Holt diese Halterungen nun mit eurem Greifhaken runter.

Klettert anschließend auf den Waggon und springt von diesem zu den ausgeklappten Halterungen hinüber, um die höhere Ebene zu erreichen. Springt links, also in Richtung Westen auf den Übergang und schnappt euch dort die Zugangskarte, die ihr auch sofort verwendet, nämlich auf der gegenüberliegenden Seite, oberhalb des Waggons.

Das Gefährt nutzt ihr dabei abermals als Sprunghilfe, bevor ihr mit dem Terminal vor der verschlossenen Tür interagiert und diese mit der Zugangskarte öffnet. Zu eurer Linken seht ihr nun die Abdeckung eines Lüftungsschachtes, die ihr natürlich sofort mit eurem Greifhaken aus der Wand reißt.

Klettert in den Schacht und biegt bei der ersten Gelegenheit rechts ab, damit sich Aloy dort eine Etage nach unten fallen lassen kann. Öffnet den Lüftungsschacht auf der anderen Seite und ihr erreicht einen Raum mit einem Feuerglimmer, den ihr mit eurem Anzünder in die Luft fliegen lasst. Dahinter geht es direkt wieder in den Eingangsbereich der Reliktruine.

Interagiert hier zum zweiten Mal mit dem gelben Rad, mit welchem sich das Schutztor öffnen lässt, und schiebt dann den Waggon unter das Tor, sodass dieses sich nicht mehr schließen kann. Springt dann an die gelben Halterungen an dem Tor selbst und klettert auf diese Weise auf die obere Ebene links eurer aktuellen Position.

Hier reißt ihr eine weitere brüchige Wand mit dem Greifhaken ein, die ihr wie immer an den blauen Halterungen erkennen könnt. Nun ist der Weg zum Ornament frei, welches auf dem Übergang unter euch zu finden ist. Schnappt es euch und die Reliktruine Trockensehnsucht gilt als abgeschlossen.

Natürlich gibt es neben dem Ornament noch viele weitere Schätze in der alten Anlage zu finden, dazu gehört sogar ein Stück Grünglanz. Stellt also sicher, dass ihr jeden Winkel absucht, schließlich könnt ihr euch jetzt ja völlig frei in der Ruine bewegen. Habt ihr alles von Wert eingesteckt, wir Aloy dies entsprechend kommentieren.