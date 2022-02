Horizon Forbidden West: Das letzte Ornament – So schließt ihr die Reliktruine Nacht der Lichter ab – Lösung

In Horizon Forbidden West gibt es insgesamt neun Reliktruinen, die ihr finden und deren Rätsel ihr lösen müsst, als Belohnung winkt jedes Mal eines der mysteriösen Ornamente. Doch für die neunte und damit letzte Reliktruine müsst ihr erst einmal einiges an Vorarbeit leisten, denn ansonsten steht dieser Ort Aloy nicht zur Verfügung.

Doch keine Sorge, so wie wir euch auch schon verraten haben, wie ihr die anderen acht Reliktruinen findet und meistert, so erklären wir euch in diesem Guide auch ganz genau, wie ihr die Reliktruine Nacht der Lichter finden könnt und was ihr tun müsst, um das letzte Rätsel der Alten zu lüften.

Nacht der Lichter: Vorbereitungen treffen

Im Gegensatz zu den anderen acht Reliktruinen könnt ihr Nacht der Lichter nicht einfach so in der Open World finden, sondern müsst zuvor erst einmal Vorarbeit leisten. Schließt erst einmal alle acht Reliktruinen ab, von Der Schrecken zu Beginn eurer Reise bis Insel der Türme, ganz im Westen der Karte.

Habt ihr dies getan, müsst ihr zusätzlich die Hauptmission Das Meer aus Sand abgeschlossen haben, sprich, Poseidon muss sich bereits in Aloys Besitz befinden und Morlund und seine illustre Truppe müssen über Las Vegas eine Siedlung hochgezogen haben. Erst wenn ihr diese beiden Bedingungen erfüllt habt, könnt ihr die letzte Reliktruine finden.

Stemmur beim Turm der Tränen sollte euch nun mit einem grünen Ausrufezeichen angezeigt werden, was bedeutet, dass der gute Mann eine Nebenmission für euch hat. Sprecht mit ihm und die Quest Nacht der Lichter wird automatisch aktiviert. Ab jetzt könnt ihr euch nochmal unter die Wüste begeben und eure Suche nach dem neunten Ornament beginnen.

Horizon Forbidden West: Reliktruine Nacht der Lichter abschließen – Guide

Kehrt dorthin zurück, wo ihr Stemmur und Morlund zum ersten Mal begegnet seid und klettert hier bis ganz nach unten, zurück nach Las Vegas. Natürlich könnt ihr auch euren Gleitschirm benutzen, um sicher in das unterste Stockwerk zu gelangen. Die Markierung führt euch nach Süd/Südost, wo ihr das entsprechende Gebäude betreten könnt.

Links des Empfangsschalters und der verschlossenen Tür, in nördlicher Richtung, findet ihr eine Halterung an der Wand, die ihr mit eurem Greifhaken erreichen könnt. Hangelt euch nach oben und folgt dann den Treppenstufen ins nächste Stockwerk, wo ihr, direkt neben einer Kiste und hinter Maschendrahtzaun, eine lila Notiz scannen könnt.

Jetzt habt ihr die letzten drei Ziffern des Codes, den ihr benötigt, um die Tür zum Ornament zu öffnen: 135. In dem gleichen Bereich, nordöstlich, könnt ihr nun durch eine Lücke in dem Zaun springen und habt somit Blick auf die zwei gestapelten Kisten westlich davon. Zieht die obere Kiste so weit wie möglich an euch ran und ihr könnt die Untere herausziehen.

Schiebt die Kiste nach Westen und die Rampe empor, wo ihr sie an der östlichen Wand abstellt. Schaut nun nach Norden, wo ihr eine dritte Kiste erspähen könnt, und zieht diese mit eurem Greifhaken nach unten. Holt von dieser Position aus auch die erste Kiste zu euch nach unten, die ihr eben noch wegschieben musstet, um die untere Kiste hervorziehen zu können.

Positioniert eine der beiden Kisten nun neben der Rampe und damit unterhalb der ersten Kiste, die ihr zuvor die Rampe hochgeschoben habt, um die beiden wieder zu stapeln. Schiebt die Doppelkiste wenige Meter nach Norden, direkt an den Drahtzaun, und ihr könnt nach oben klettern und über die Absperrung springen.

Begebt euch von dort aus in den abgeschnittenen Bereich unter eurer Position und öffnet dort die Luke im Boden mit eurem zuverlässigen Greifhaken. Schlüpft nun in den Schacht und begebt euch nach Nord/Nordwest, wo ihr einen weiteren Zugang zum Wartungsschacht öffnet und im Außenbereich dahinter eine brüchige Wand einreißt.

Betretet die Büroräume dahinter und ihr könnt die nächste lila markierte Nachricht bereits sehen. Scannt auch diese und Aloy erhält den zweiten Teil des Codes zum Ornament, nämlich die ersten drei Ziffern: 739. Kehrt nun zu der verschlossenen Tür zurück, ihr könnt dafür einfach über das Gelände springen und so schnell den Eingang zum Gebäude erreichen.

Interagiert mit dem Terminal neben der verschlossenen Tür und gebt den kompletten Zahlencode ein: 739135. Nun könnt ihr euch das neunte und damit letzte Ornament in Horizon Forbidden West einstecken, mit welchem ihr umgehend zu Stemmur zurückkehrt, der euch zur Belohnung den legendären Häckslerhandschuh Rückkehr der Ahnin übergibt.