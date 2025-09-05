Hollow Knight Silksong kommt im September 2025 – Erkunde das neue Pharloom!

Hollow Knight: Silksong, die lang erwartete Fortsetzung des gefeierten Metroidvania-Spiels Hollow Knight, bietet mit seiner Veröffentlichung am 4. September 2025 auf zahlreichen Plattformen eine Fülle neuer Inhalte. Als Hornet, die ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest, erkundest du das geheimnisvolle Land Pharloom. Diese Welt ist voller einzigartiger Feinde, herausfordernder Bosse und komplizierter Umgebungen, die es zu meistern gilt.

Ein zentrales Element des Spiels ist die Erkundung, bei der Karten eine entscheidende Rolle spielen. Ähnlich wie im Originalspiel ist es ratsam, frühzeitig wichtige Kartenobjekte wie den Kompass und die Feder zu erwerben. Diese helfen dir, deinen Standort zu verfolgen und dich in der Welt von Pharloom besser zurechtzufinden.

Wie erhältst du Karten in Silksong?

Was kannst du tun, wenn du eine Karte verpasst hast? Solltest du eine Karte verpassen und die Kartografin Shakra in ihrem neuen Standort nicht finden, gibt es eine einfache Lösung. Kehre nach Bone Bottom zurück und springe die Plattformen mit den goldenen Ringen auf der rechten Seite der Stadt hinauf. Schlage zweimal auf den Ring, der an einem Pfosten in Shakras üblichem Standort befestigt ist. Dadurch wird Shakra zurückkehren und dir die Karte anbieten, die du verpasst hast.

Shakra ist ähnlich wie Cornifer im ursprünglichen Hollow Knight auf ihrer eigenen Reise durch Pharloom unterwegs. Sie bewegt sich zu neuen Orten, wenn du bestimmte Fortschrittspunkte erreichst oder neue Bereiche betrittst. Daher kann es knifflig sein, wenn du sie an einem Ort verpasst und versehentlich in eine völlig neue Region stolperst.

Interaktive Erkundung in Silksong

Warum ist das Erkunden in Silksong so spannend? Die Welt von Silksong bietet eine Vielzahl an Erkundungsmöglichkeiten und Herausforderungen. Du triffst auf Shakra in The Marrow und kannst dort Karten, Werkzeuge und Gegenstände gegen Rosaries, die lokale Währung, erwerben. Solltest du jedoch einmal eine Karte verpassen, kannst du jederzeit nach Bone Bottom zurückkehren, um sie von Shakra zu erhalten.

Diese Mechanik ist besonders hilfreich, wenn du nicht genügend Rosaries hast und ein wenig mehr Geld benötigst, um die Karte später zu kaufen. Das Spiel ermutigt dich, immer wieder in die bekannten Gebiete zurückzukehren, um sicherzustellen, dass du keine wichtigen Gegenstände oder Karten verpasst.

Pharloom: Eine Welt voller Geheimnisse

Was macht Pharloom so besonders? Pharloom ist ein geheimnisvolles Königreich, das von Seidenfäden durchzogen ist, die Bewohner und Pilger gleichermaßen umklammern und in den Wahnsinn treiben. Hornet vermutet, dass ihre eigene Fähigkeit, Seide zu produzieren, der Grund für das Interesse der verschleierten Käfer an ihr ist. Diese düstere und reichhaltige Welt lädt dazu ein, ihre Geheimnisse zu erkunden und die Herausforderungen zu meistern, die sie bietet.

Mit über 200 neuen Feinden, mehr als 40 neuen Bossen und etwa 100 verschiedenen Bänken, die über die Spielwelt verteilt sind, verspricht Silksong ein umfangreiches und immersives Spielerlebnis. Die Einführung von neuen Währungen wie Shell Shards und Rosaries sowie das Crafting-System für Werkzeuge erweitern die Möglichkeiten und die Tiefe des Spiels erheblich.

Fazit: Silksong als Fortsetzung eines Klassikers

Warum solltest du Silksong spielen? Hollow Knight: Silksong bietet alles, was du von einer Fortsetzung dieses Klassikers erwarten würdest: eine tiefgründige Story, packende Kämpfe und eine Welt, die zum Erkunden einlädt. Die sorgfältig gestalteten Umgebungen und der reichhaltige Inhalt machen es zu einem Muss für jeden Fan des Genres.

Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon Erfahrungen mit Silksong gemacht, oder freust du dich darauf, es bald zu spielen? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren!