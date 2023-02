Hogwarts Legacy: Sichert euch diese 5 Gratis-Items mit Twitch-Drops!

Ab dieser Woche geht es für viele endlich in die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei in Hogwarts Legacy. Passend dazu könnt ihr gleich fünf exklusive kosmetische Items für euren Charakter mit Twitch-Drops verdienen. Vier davon erhaltet ihr, wenn ihr jemandem beim Spielen des Harry-Potter-RPGs zuseht, während das letzte Item an die Zuschauer der offiziellen Livestreams der Launch-Woche von Avalanche Software verteilt wird.

Twitch-Drops für Hogwarts Legacy verdienen

Um eure Belohnungen für Hogwarts Legacy zu erhalten, müsst ihr zunächst ein WB Games-Konto erstellen oder euer schon vorhandenes Konto mit eurem Twitch-Konto verknüpfen. Am einfachsten geht das über die offizielle Hogwarts Legacy-Webseite oder über die Drops & Belohnungen-Seite von Twitch.

Verknüpfung über Twitch: Navigiert dort zu den „Hogwarts Legacy“-Drops und klickt auf den „Verknüpfen“-Button – dieser leitet euch automatisch zu WB Games weiter. Wenn ihr euch daraufhin bei eurem WB Games-Konto anmeldet, müsst ihr nur noch in den Einstellungen unter dem Reiter „Verknüpfungen“ euer Twitch-Konto verbinden.

Jetzt müsst ihr nur noch zwei Stunden und zwanzig Minuten lang teilnehmende „Hogwarts Legacy“-Twitchstreams ansehen. Nachdem ihr die Items verdient habt, könnt ihr das Aussehen eures Charakters im Spiel mit neuen Kleidungsstücken verändern.

Hogwarts Legacy Twitch-Drop Belohnungen

Die ersten vier Belohnungen, die ihr für „Hogwarts Legacy“ erhalten könnt, sind:

Dragon-Eyed Spectacles

Urchin Hat

Carmine Lightning Scarf

Lilac Ensemble

Ihr erhaltet die oben stehenden Belohnungen nacheinander für jede 30 Minuten, in welchen ihr euch einen „Hogwarts Legacy“-Livestream mit aktivierten Twitch-Drops anschaut. Ihr habt bis zum 25. Februar 2023 um 9 Uhr Zeit sie zu verdienen, es besteht also keine Eile.

Holt euch Merlins Umhang via Twitch-Drops für Hogwarts Legacy

Den fünften kosmetischen Gegenstand, den ihr euch mit Twitch-Drops verdienen könnt, wird euch von Avalanche Software persönlich bereitgestellt. Um Merlins Umhang zu erhalten, müsst ihr mindestens 20 Minuten des Livestreams zum Start von „Hogwarts Legacy“ auf dem offiziellen Avalanche Software-Kanal ansehen. Der Livestream findet am 10. Februar 2023 um 17 Uhr auf Twitch statt.

Avalanche Software gibt bisher nicht an, wie lange der Livestream andauern wird. Der Early-Access-Livestream vom 7. Februar war ungefähr eine Stunde live, dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass der kommende Stream am Freitag ähnlich lang sein wird, seid also pünktlich zum Start dabei, wenn ihr Merlins Umhang sicher haben wollt.