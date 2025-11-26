Hogwarts Legacy 2 in Arbeit – Hinweise auf Jobanzeigen entdeckt

Die Spekulationen rund um ein mögliches Sequel zu Hogwarts Legacy nehmen neue Fahrt auf. Kürzlich veröffentlichte Stellenanzeigen von Warner Bros. Games und Avalanche Software deuten darauf hin, dass ein neues „hochwertiges Einzelspieler-Action-Adventure-RPG“ in Arbeit ist. Dies könnte bedeuten, dass eine Fortsetzung des erfolgreichen Hogwarts Legacy in der Entwicklung ist.

Neue Hinweise aus Stellenanzeigen

Was sagen die Stellenanzeigen über ein Sequel? Mehrere neue Jobangebote bei Warner Bros. Games und Avalanche Software scheinen auf ein neues Projekt innerhalb des Harry-Potter-Universums hinzudeuten. Eine der Anzeigen sucht nach einem Executive Producer für ein Einzelspieler-Action-Adventure-RPG, während andere Stellen für das Brand Management und die Produktvermarktung innerhalb des Harry-Potter-Universums ausgeschrieben sind. Diese Anzeigen spiegeln Anforderungen wider, die bereits bei der Entwicklung des ersten Hogwarts Legacy gestellt wurden, was viele Fans hoffen lässt, dass es sich um eine Fortsetzung handelt.

Erwartungen an ein Sequel

Warum könnte ein Einzelspieler-Sequel Sinn machen? Angesichts des enormen Erfolgs von Hogwarts Legacy, das weltweit über 34 Millionen Mal verkauft wurde, wäre es wenig überraschend, wenn Warner Bros. eine Fortsetzung plant. Die ersten Hinweise auf eine mögliche Fortsetzung wurden durch Stellenangebote ergänzt, die bereits Erfahrungen mit etablierten Fantasy-Marken wie Harry Potter voraussetzten. Zudem zeigt Warner Bros. mit Investitionen in die Wizarding World, wie die geplante HBO-Serie und der neue Themenpark in Orlando, dass sie die magische Welt weiter ausbauen wollen.

Multiplayer vs. Einzelspieler

Welche Art von Spiel erwarten Fans? Neben den Gerüchten um ein Einzelspieler-Sequel gibt es auch Spekulationen über ein neues Multiplayer-Spiel. Einige Jobangebote deuten auf Erfahrungen mit Live-Service-Spielmodellen hin, was auf ein Online-Spiel im Harry-Potter-Universum hindeuten könnte. Dies könnte bedeuten, dass Warner Bros. an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, um sowohl Fans von Multiplayer- als auch Einzelspieler-Erlebnissen zu bedienen.

Die Zukunft der Wizarding World

Wie sieht die Zukunft der Wizarding World-Spiele aus? Warner Bros. scheint gewillt zu sein, die magische Welt von Harry Potter weiter auszubauen. Ob das neue Projekt ein Sequel zu Hogwarts Legacy oder ein neues Multiplayer-Spiel wird, bleibt abzuwarten. Doch die fortlaufenden Stellenangebote und die Investitionen in die Wizarding World zeigen, dass wir in den kommenden Jahren mit weiteren spannenden Projekten rechnen können.

Was denkst du über die Möglichkeit eines Hogwarts Legacy Sequels? Wäre ein Einzelspieler- oder Multiplayer-Spiel interessanter für dich? Teile deine Meinung in den Kommentaren!