Hogwarts Legacy 2 – Geht das Zauberspiel wirklich den MMORPG-Weg?

Neue Stellenausschreibungen von Avalanche Software deuten darauf hin, dass Hogwarts Legacy 2 möglicherweise einen großen Schritt von einem Einzelspieler-Erlebnis zu einem Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) mit einem Live-Service-Modell machen könnte.

Hogwarts Legacy war ein großer kritischer und kommerzieller Erfolg, sodass es keine Überraschung ist, dass das Mutterunternehmen Warner Bros. mit einer Fortsetzung weitermachen möchte. Jedoch könnte es viele Fans überraschen, dass Hogwarts Legacy 2 in die Welt der MMORPGs eintauchen könnte.

Potenzielle Änderungen im Spielstil

Was könnte Hogwarts Legacy 2 von seinem Vorgänger unterscheiden? Frühere Stellenausschreibungen haben die Möglichkeit angedeutet, dass eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy zu einem Live-Service-Spiel werden könnte. Die Anforderungen an Bewerber umfassen „Kenntnisse der zauberhaften Welt“ und Erfahrung mit Spielen als Dienstleistung. Obwohl es keine offizielle Bestätigung gibt, erwähnen wiederholte Stellenanzeigen von Avalanche ein neues „Online Multiplayer RPG“. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel in eine neue Richtung gehen könnte.

Besonders auffällig ist, dass in den Stellenausschreibungen Begriffe wie „Narrative Systems Designer“ und „Lead Designer, World“ vorkommen, die auf die Entwicklung eines Hogwarts Legacy MMORPG hindeuten. Die Anforderungen umfassen die Fähigkeit, innerhalb eines etablierten Franchise zu arbeiten, und eine tiefe Kenntnis von Filmen und Literatur, was nahelegt, dass das Projekt in der zauberhaften Welt von Harry Potter angesiedelt sein könnte.

MMORPG-Elemente und ihre Bedeutung

Wie könnten MMORPG-Elemente das Spielerlebnis verändern? MMORPGs zeichnen sich durch eine persistente Spielwelt aus, die weiter existiert und sich entwickelt, auch wenn du offline bist. Sie bieten eine Vielzahl von sozialen Interaktionen und Charakteranpassungen. In vielen MMORPGs steht die Charakterentwicklung im Vordergrund, wobei Spieler Erfahrungspunkte sammeln, um neue Levels zu erreichen und besser in dem zu werden, was sie tun. Solche Spiele bieten oft eine Vielzahl von Quests, Monstern und Belohnungssystemen, die das Spielerlebnis bereichern.

Die Implementierung dieser Elemente in Hogwarts Legacy 2 könnte das Spiel revolutionieren, indem es dir ermöglicht, in einer lebendigen, sich ständig weiterentwickelnden Version der Zauberwelt zu interagieren. Dies könnte bedeuten, dass du nicht nur ein Schüler in Hogwarts bist, sondern Teil einer größeren Gemeinschaft von Spielern, die gemeinsam die Geheimnisse der zauberhaften Welt erkunden.

Spekulationen und Erwartungen

Welche Erwartungen haben Fans an eine mögliche Fortsetzung als MMORPG? Trotz der Spekulationen über eine Fortsetzung sollten Fans darauf achten, dass Stellenanzeigen keine Garantie für ein fertiges Produkt darstellen. Dennoch deutet die verstärkte Einstellung bei Avalanche und Warner Bros. darauf hin, dass an etwas Großem gearbeitet wird. Interessierte sollten gespannt bleiben und auf offizielle Ankündigungen warten, um mehr über die zukünftigen Pläne für Hogwarts Legacy 2 zu erfahren.

Ein Hogwarts Legacy MMORPG könnte die Möglichkeit bieten, in einer offenen Welt, die sowohl unbekannte als auch bekannte Orte aus der Harry Potter-Reihe umfasst, auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Aussicht, die zauberhafte Welt mit anderen Spielern zu teilen und gemeinsam Abenteuer zu erleben, könnte das Spiel zu einem unvergleichlichen Erlebnis machen.

Was denkst du über die Möglichkeit eines Hogwarts Legacy MMORPGs? Teile deine Meinung in den Kommentaren!