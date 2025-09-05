Hilf dem Moosdruiden in Hollow Knight – Finde 3 Mossberries für das Druidenauge!

In Hollow Knight: Silksong triffst du auf deine erste richtige Aufgabe, das sogenannte Berry Picking, bei der du dem mysteriösen Charakter, dem Moosdruiden, in Mosshome hilfst. Dieser benötigt drei Mossberries, um sein Gebräu zu vollenden. Als Belohnung erhältst du das Amulett Druidenauge.

Finde drei Mossberries für den Moosdruiden

Wo genau findest du die Mossberries? Es gibt vier potenzielle Mossberry-Standorte im unteren Bereich von Pharloom, aber du brauchst nur drei, um den Moosdruiden zufriedenzustellen. Der Überschuss an Beeren kann nach Abschluss der Aufgabe für zusätzliche 80 Rosenkränze eingetauscht werden.

Die erste Mossberry findest du im Startbereich der Mossgrotte, kurz bevor du auf die Moosmutter triffst. Nahe dem offenen Feld, wo zwei Mooslarven zusammen fressen, kannst du die Beere finden. Klettere die Felsvorsprünge hinauf, die sich etwas zurück von den Larven befinden, und schlage die hängende Beere herunter.

Weitere Mossberries in der Mossgrotte

Wie findest du die zweite Beere? Die nächste Beere ist ebenfalls in der Mossgrotte, kurz bevor du die Kapelle und den Kampf gegen die Moosmutter erreichst. Diese Beere hängt direkt in deinem Weg, mit einem fliegenden Moosgegner in der Nähe. Warte, bis der Gegner in den Boden sticht. Dann kannst du ihn von oben angreifen, um zur Beere zu gelangen.

Wo ist die dritte Beere versteckt? Diese ist leicht zu finden, nahe dem Moosdruiden. Verlasse seine Behausung in Mosshome und falle sofort in den Raum darunter. Unter der Kante findest du einen versteckten Bereich mit einem schwirrenden Käfer, der die Beere trägt. Besiege ihn, um sie zu erhalten.

Die zusätzliche Mossberry über Bone Bottom

Wie erreichst du die vierte Beere? Diese Beere befindet sich über Bone Bottom. Begib dich zuerst zum Marrow Bellway und gehe durch Mosshome nach links. Lasse dich am Ende bei den Pilgergegnern fallen und gehe sofort nach links, um dich über Bone Bottom zu befinden. Lass dich erneut fallen, um einen Aufzug zu finden. Aktiviere diesen für den Fall, dass du herunterfällst. Setze deinen Weg nach rechts über die Plattformen fort und schaue nach unten, um einen fliegenden Käfer mit der Mossberry zu entdecken.

Dieser Käfer ist schwer zu treffen. Solltest du herunterfallen, kannst du den Aufzug auf der linken Seite der Stadt nutzen, um es erneut zu versuchen.

Die Belohnung für das Sammeln der Mossberries

Was erhältst du für das Abschließen der Aufgabe? Bringst du dem Moosdruiden drei dieser Mossberries, erhältst du das Druidenauge-Amulett. Dieses Amulett erzeugt bei Schaden eine grüne Substanz, die sich in Seide verwandelt, die du verwenden kannst. Weitere Mossberries kannst du gegen Rosenkränze eintauschen.

Jetzt bist du an der Reihe! Welche Erfahrungen hast du bei der Suche nach den Mossberries gemacht? Teile deine Gedanken und Tipps in den Kommentaren!