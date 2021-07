Deal zwischen Hideo Kojima und Microsoft fast unter Dach und Fach

Auch wenn Hideo Kojima mit seinem Indie-Studio Kojima Productions noch mit dem Director’s Cut von Death Stranding beschäftigt ist, ist der Chef vom Dienst natürlich schon auf der Suche nach der nächsten Inspiration.

Bereits letztes Jahr bestätigte Hideo Kojima, dass das Studio an einem neuen Projekt arbeite und ging dafür bei Twitter auf Talentsuche. Ob es sich dabei wirklich um ein neues Silent Hill handelt, wurde bislang weder bestätigt noch verneint. Die Gerüchte, dass Kojima mit Microsoft zusammenarbeiten würde, haben sich aber als wahr herausgestellt. Und laut Branchen-Insider Jeff Grubb ist der Deal quasi schon in trockenen Tüchern.

So steht es um den Deal zwischen Kojima und Microsoft

Grubb schreibt, dass Kojima und Microsoft eine „Absichtserklärung“ unterzeichnet haben, die besagt, dass die beiden Parteien planen, die „Details für eine Veröffentlichungsübereinstimmung für ein neues Xbox-Spiel auszuarbeiten.“ Im Klartext bedeutet das, dass ein Deal steht und nun nur noch der Feinschliff seitens der Anwälte fehlt.

Dass die Verhandlungen zwischen Kojima und Microsoft schon seit längerer Zeit laufen, ist kein Geheimnis. Nun scheinen die vielen Gespräche endlich Erfolge zu verzeichnen, weshalb „Microsoft angefangen hat, Kojima auf sein neues Spiel vorzubereiten.“ Allerdings ginge es bei der Partnerschaft nicht darum, „grünes Licht für ein bestimmtes Spiel zu geben“, sondern eher darum, dass „die Kreativität von Kojima Productions mit den Technologien von Microsoft zusammenfinde.“

Woran „Metal Gear Solid“-Schöpfer jetzt eigentlich arbeitet, bleibt aber weiterhin nur Spekulation. Die Verschwörung rund um „Abandoned“ scheint zumindest fürs Erste wieder abgeebbt zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass Kojima nicht trotzdem an einem Horrorspiel arbeitet. Seine Freundschaft zum Horror-Mangaka Juni Ito sowie dessen Auftritt in „Death Stranding“ bleiben vielversprechende Hinweise. Was denkt ihr, was Kojima als nächstes ausheckt?