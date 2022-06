Amazon arbeitet an einer Der Herr der Ringe-Serie, die noch dieses Jahr ausgestrahlt werden soll und auf den Namen „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ hört. Einigen Leuten wurden bereits die ersten Einblicke gewährt und wie diese auf das Gesehene reagieren, erfahrt ihr hier.

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – erste Stimmen fallen positiv aus

Darum geht’s: Amazon bringt in einigen Monaten die neue Serie „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ an den Start. Die dreht sich um Ereignisse im zweiten Zeitalter Mittelerdes und spielt dementsprechend viele Tausend Jahre vor den Ereignissen aus den bekannten Herr der Ringe-Filmen. Stattdessen wird wohl einiges aus dem „Silmarillion“ verarbeitet.

Was alles zu sehen sein könnte, lest ihr am besten in dieser Trailer-Analyse nach:

Erste Eindrücke sind recht positiv: Im Rahmen eines Promo-Events wurden einige Influencer, Journalist*innen und Herr der Ringe-Fans von Amazon eingeladen, die „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“-Showrunner zu treffen. Dabei wurde ihnen auch schon das erste Bewegtbildmaterial aus der Serie selbst präsentiert. Was bei den meisten einen ziemlich positiven Eindruck hinterlassen hat.

Laut TheOneRing.net sehe Die Ringe der Macht so aus, wie es aussehen sollte, höre sich auch so an und fühle sich wie eine Rückkehr in das bekannte wie beliebte Universum an. Auch die Qualität des Materials wusste offenbar zu überzeugen:

Beim PrancingPonyPodcast habe sich der vorsichtige Optimismus zu verhaltener Vorfreude gesteigert. Auch das Digital Tolkien Project zeigt sich sehr angetan von dem, was bereits von der neuen Herr der Ringe-Serie zu sehen war. Beinahe sämtliche im Vorfeld bestehenden Bedenken seien ausgeräumt worden:

Beim Fellowship of Fans glaubt man ebenfalls, dass sich Die Ringe der Macht in besten Händen befinden. Die Begeisterung sei dem Projekt anzumerken, es gebe aber nach wie vor noch einige unbeantwortete Fragen.

In dasselbe Horn stoßen auch die folgenden, optimistisch wirkenden Beiträge:

Wann geht’s los? Ab dem 2. September 2022 sollt ihr die neue Serie „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ auf Amazon im Stream sehen können. Noch ein bisschen länger müssen wir auf den neuen Herr der Ringe-Anime „War of the Rohirrim“ warten, der erst 2024 an den Start gehen soll.