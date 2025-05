Helldivers 2 Update: Neue SEAF-KI-Begleiter übertreffen menschliche Spieler im Kampf

Mit dem neuen Update für Helldivers 2, dem Heart of Democracy-Inhaltspatch, haben Spieler die Möglichkeit, auf neue KI-Begleiter in Form von SEAF-Truppen zuzugreifen. Diese Soldaten der Super Erde Streitkräfte schließen sich den Spielern bei bestimmten Missionen an und haben sich überraschenderweise als äußerst nützlich erwiesen. Viele Spieler berichten sogar, dass die SEAF-Kameraden nützlicher sind als ihre menschlichen Teamkollegen.

Die neuen SEAF-Begleiter

Was macht die SEAF-Kameraden so besonders? Die SEAF, also die Super Erde Streitkräfte, waren einst nur Hintergrundfiguren, sind nun aber als KI-Verbündete verfügbar. Sie unterscheiden sich von den Helldivers, den Spielercharakteren, die einen höheren Rang in der Super Erde Armee haben. Trotz ihres niedrigeren Ranges erweisen sich die SEAF-Kameraden als sehr effektiv im Kampf.

Spieler können die SEAF-Soldaten auf dem Feld ansprechen und sie mit Ingame-Befehlen rekrutieren. Der am meisten empfohlene Befehl ist „Folgen“, um einen neuen zuverlässigen SEAF-Verbündeten zu gewinnen. Pro Spieler können mehrere SEAF-Soldaten rekrutiert werden, sodass man eine kleine KI-Truppe aufbauen kann, die im Kampf gegen Feinde hilft.

Effektivität und Risiken der SEAF

Wie effektiv sind die SEAF im Kampf? Die neue KI-Soldaten überraschen die Spieler durch ihre Effektivität im Gefecht und die Tatsache, dass sie fast nie versehentlich auf ihre Teamkollegen schießen. Sie funktionieren am besten, wenn sie klare Befehle erhalten, denen sie dann konsequent folgen. Obwohl sie nicht perfekt sind, werden die SEAF von vielen Spielern als „mindestens dreimal so kompetent wie ein durchschnittlicher zufälliger Spieler“ beschrieben.

Allerdings gibt es auch Risiken im Umgang mit einer SEAF-Armee. Ein bekanntes Problem ist ihre Neigung, beim Salutieren mit einer Granate in der Hand sich selbst in die Luft zu sprengen. Diese explosive Situation kann zwar nützlich sein, wenn sich Feinde in der Nähe befinden, doch Spieler sollten vorsichtig sein, wenn sie ihre SEAF-Kameraden salutieren lassen.

Zukunft der SEAF in Helldivers 2

Werden die SEAF in Zukunft weiter integriert? Aktuell erscheinen die SEAF-Kameraden nur zufällig auf Super Erde-Karten in Helldivers 2 und sind nicht in jeder Spielsituation verfügbar. Dennoch genießen viele Spieler die neue Interaktionsebene mit diesen Soldaten, die das Spielgefühl verstärken, Teil eines größeren Teams zu sein. Viele hoffen, dass die SEAF künftig in allen Missionstypen verfügbar sein werden.

Hast du bereits Erfahrungen mit den KI-SEAF-Verbündeten in Helldivers 2 gemacht? Was hältst du von ihnen? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!