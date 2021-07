Netflix kündigt mit „Masters of the Universe: Revelation“ im Juli eine neue He-Man Anime-Serie an, die besonders bei den Fans der ersten Kultserie „He-Man – Masters of the Universe“ aus den 1980er-Jahren nostalgische Gefühle auslösen dürfte. Hinter dem Projekt steht niemand Geringeres als der bekennende Comic-Fan, Nerd und Filmemacher Kevin Smith, der für den Streamingdienst nach rund 40 Jahren die Macht von Grayskull mit einer neuen Geschichte wieder zum Leben erweckt. Netflix schickt „Masters of the Universe: Revelation“ am 23. Juli an den Start.

Neuer Trailer mit vielen Easter Eggs

Vor wenigen Wochen ist bereits ein erster vielbeachteter Trailer zu „Masters of the Universe: Revelation“ erschienen, der unter den Fans einen regelrechten Hype auslöste. Kevin Smith hat nämlich dem Klassiker keine moderne Version verpasst, sondern bedient mit dem originalgetreuen Stil und Design das Fan-Herz der Kultserie. Hinzu kommt die passenden Musik von Bonnie Tylers „I Need a Hero“ und vielen bekannten Charakteren wie He-Man und Skeletor.

Nun legt Netflix mit einem neuen Trailer nach, der mehr von der Story und den einzelnen Charakteren preisgibt. Wer genau aufgepasst hat, kann auch eine Menge Easter Eggs und versteckte Hinweise zur Originalserie entdecken, verrät jetzt Kevin Smith in einem knapp 4-Minuten-Video:

By the power of Grayskull! Kevin Smith breaks down all the secrets and Easter eggs in the new trailer for MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION. pic.twitter.com/r0HTAVIAzB — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 3, 2021

Eine Kultserie wird wieder zum Leben erweckt

Bei der Netflix-Serie „Masters of the Universe: Revelation“ handelt es sich tatsächlich um eine direkte Fortsetzung zur Kultserie aus dem Jahr 1983 und 1984, basierend auf den populären Actionfiguren von Mattel. Das Original „He-Man – Im Tal der Macht“ (deutscher Titel von „He-Man – Masters of the Universe“) umfasst zwei Staffeln mit insgesamt 130 Episoden neben Comics, Videospielen und Filmen etwa mit Dolph Lundgren (als He-Man) und Frank Langella (als Skeletor).

Netflix hat zunächst eine Staffel mit 10 Folgen bestellt, die in zwei Teilen von je 5 Folgen veröffentlicht wird. Bei Erfolg dürfte der Weg für weitere Produktionen frei sein. Schon jetzt gibt es mit She-Ra, der Zwillingsschwester von He-Man, eine Anime-Serie bei Netflix aus dem „Masters of the Universe“-Universum.

Erster Blick auf die neue He-Man-Serie © Netflix

Erste Story-Details zu Masters of the Universe

Die Masters of the Universe mit Prinz Adam aka He-Man und seinen tapferen Kriegern kämpfen gegen das Böse im Universum, allen voran Oberschurke Skeletor und Handlanger. Die Handlung spielt auf dem Planeten Eternia, dessen Krieger mithilfe von Magie und Übernatürlichem auch über futuristische Technologien wie Laserwaffen und Fluggeräte verfügen, mit der sie bis in den Weltraum vorstoßen können.

In der Netflix-Serie wird Teela vor die große Aufgabe gestellt, die Helden und Krieger rund um He-Man erneut zu vereinen. Nachdem ein verheerender Kampf zwischen He-Man und seinem Erzfeind Skeletor dafür gesorgt hat, dass das Reich Eternia zerschlagen wurde, können die Masters of the Universe es nur gemeinschaftlich schaffen, das verschwundene Schwert der Macht zu finden.

Die Masters of the Universe © Netflix

Besetzung mit Jedi-Meister Mark Hamill als Oberschurke

Inzwischen ist auch die Besetzungsriege der neuen He-Man-Serie bekannt, die sich durchaus sehen lassen kann. Allen voran ist Chris Wood als He-Man dabei, während man den legendären Oberschurken Skeletor mit Mark Hamill besetzen konnte. Für den aus „Star Wars“ bekannten Darsteller des Jedi-Meisters Luke Skywalker ist das nicht die erste Schurkenrolle. In den animierten DC-Serien übernimmt Hamill bereits seit Jahren mit seiner markanten Stimme den Part des Jokers, legendärer Erzfeind von Batman.

Zur weiteren Besetzung von He-Man gehören:

Liam Cunningham als Man-At-Arms

Susan Eisenberg als Zauberin Zoar

Sarah Michelle Gellar als Teela

Lena Headey als Evil-Lyn

Phil LaMarr als He-Ro

Justin Long als Roboto

Jason Mewes als Stinkor

Diedrich Bader als Trap Jaw

Griffin Newman als Orko

Henry Rollins als Tri-Klops

Tiffany Smith als Andra

Alicia Silverstone als Königin Marlena

Wer noch einmal in Ruhe den neuen Trailer zu „Masters of the Universe: Revelation“ sehen möchte, hat hier die Gelegenheit: