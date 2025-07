HBOs Harry Potter-Serie – Voldemort in Staffel 1 geheim besetzt

Die Welt von Harry Potter bekommt ein neues Gesicht mit der HBO-Neuverfilmung, die bereits mit ersten Einblicken in die Besetzung für Aufsehen sorgt. Nachdem Nick Frost als Hagrid und Dominic McLaughlin als Harry enthüllt wurden, gibt es nun weitere spannende Casting-News.

Ein Insider-Bericht hat enthüllt, dass Lord Voldemort, der Dunkle Lord persönlich, bereits für die erste Staffel besetzt wurde. Überraschenderweise soll er in mehreren Episoden von Harry Potter Staffel 1 auftreten. HBO plant, die Identität des Schauspielers bis zur Ausstrahlung geheim zu halten.

Die Besetzung nimmt Form an

Welche bekannten Gesichter sind bereits bestätigt? Neben Harry und Hagrid sind auch andere ikonische Charaktere besetzt worden. John Lithgow wird Professor Dumbledore spielen, während Paapa Essiedu die Rolle von Severus Snape übernimmt. Janet McTeer schlüpft in die Rolle von Minerva McGonagall, und Anton Lesser von Game of Thrones wird als Zauberstabmacher Garrick Ollivander auftreten.

Interessanterweise wird Luke Thallon Professor Quirinus Quirrell verkörpern, der am Ende von Harry Potter und der Stein der Weisen ein düsteres Geheimnis enthüllt. Doch Voldemorts Auftritt in Staffel 1 könnte die größte Überraschung sein.

Geheimhaltung und Spekulationen

Warum die Geheimniskrämerei um Voldemorts Besetzung? Laut dem Bericht von Redanian Intelligence möchte HBO die Spannung und das Interesse der Fans hochhalten, indem sie die Identität des Schauspielers unter Verschluss halten. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten, da dies sicherlich eine der gefragtesten Informationen zur Serie ist.

Es gibt auch Spekulationen darüber, dass Voldemort möglicherweise in Rückblenden zu sehen sein könnte, um die Nacht in Godric’s Hollow zu zeigen, als Harry den Todesfluch überlebte. Dies könnte jedoch schwierig sein, ohne zu viel von den späteren Enthüllungen der Bücher preiszugeben.

Fan-Favoriten und mögliche Überraschungen

Wer könnte Voldemort spielen? Cillian Murphy gilt als Favorit unter den Fans und Buchmachern, was angesichts seiner beeindruckenden Vita nicht überraschend ist. Doch man sollte bedenken, dass auch Ralph Fiennes, der ursprünglich Voldemort spielte, bereits eine beeindruckende Karriere vorweisen konnte.

Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Richard Bremmer in der ersten Verfilmung Voldemorts Gesicht darstellte, als dieser auf Quirrells Hinterkopf lebte. Die Entscheidung, Voldemort in der Serie von Anfang an vollständig zu zeigen, wäre eine bemerkenswerte Abweichung von den Büchern.

Abweichungen von der Vorlage

Wie wird die Serie von den Büchern abweichen? Die geplante Einbindung von Voldemort in die erste Staffel könnte eine bedeutende Veränderung der Erzählstruktur darstellen. Die Bücher hielten viele Informationen bewusst zurück, um spätere Überraschungen zu ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, wie die Serie diesen Balanceakt meistert.

