HBO enthüllt erste Details zur neuen Harry Potter Serie – Start 2027 auf HBO Max

Die Produktion der neuen Harry Potter TV-Serie von HBO hat offiziell begonnen und wird schneller verfügbar sein, als du „Accio“ sagen kannst. Die Serie, die auf den beliebten Büchern von J.K. Rowling basiert, wird in den Warner Bros. Studios Leavesden in Großbritannien gedreht. Diese Studios sind bekannt für ihre hochmodernen Filmproduktionsanlagen und beherbergen auch die berühmte Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, die täglich Tausende von Besuchern anzieht.

HBO hat zudem den ersten Blick auf Dominic McLaughlin als den berühmten Jungen, der überlebte, gewährt. Neben ihm betreten auch die Erstklässler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, darunter Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger, die magische Welt von Harry Potter. Die Serie soll 2027 sowohl auf HBO als auch auf HBO Max Premiere feiern.

Ein erfahrenes Produktionsteam

Wer führt die Harry Potter Serie? Francesca Gardiner, bekannt für ihre Arbeit an Succession und His Dark Materials, übernimmt die Rolle der Showrunnerin. Zusammen mit J.K. Rowling als ausführende Produzentin und weiteren namhaften Produzenten wie Neil Blair und David Heyman, wird die Show von Warner Bros. Television und Brontë Film and TV produziert.

Gardiner, die in Dorset, England geboren wurde, hat eine beeindruckende Karriere in der Fernsehbranche. Sie ist die Tochter des berühmten Dirigenten John Eliot Gardiner und hat an der renommierten National Film and Television School in London studiert.

Ein vielseitiger Cast

Welche neuen Gesichter erwarten uns? Zu den Neuzugängen im Cast gehören Rory Wilmot als Neville Longbottom, Amos Kitson als Dudley Dursley, Louise Brealey als Fluglehrerin Madam Rolanda Hooch und Anton Lesser als Zauberstabmacher Garrick Ollivander. Diese talentierten Schauspieler bringen frischen Wind in die magische Welt.

Aber auch bekannte Namen wie John Lithgow als Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore und Janet McTeer als Professor Minerva McGonagall sind mit von der Partie. Dazu gesellen sich weitere talentierte Darsteller, die die Reihe der Hogwarts-Schüler und -Lehrer komplettieren.

Technisches Know-how hinter den Kulissen

Wer steckt hinter der visuellen Magie? Die Serie kann auf ein erfahrenes technisches Team zählen, darunter Adriano Goldman als Kameramann und Cate Hall als Leiterin für Haare und Make-up. Mit spezialisierten Fachleuten wie Mark Holt für Spezialeffekte und Alexis Wajsbrot für visuelle Effekte wird die Serie visuell beeindrucken.

Diese Fachleute bringen Erfahrungen aus anderen erfolgreichen Projekten mit, wie Game of Thrones und Spider-Man: No Way Home. Ihr gemeinsames Know-how wird dazu beitragen, die magische Welt von Harry Potter zum Leben zu erwecken.

Was hältst du von der neuen Harry Potter TV-Serie? Teile deine Meinung in den Kommentaren!