Harry Potter TV-Serie: Vier neue Stars enthüllt – Start verschoben auf 2027

HBO hat einige spannende Ankündigungen zur neuen TV-Serie von Harry Potter gemacht, darunter die Enthüllung von vier neuen Besetzungsmitgliedern. Besonders hervorzuheben ist die Besetzung von Amos Kitson als Harrys Kindheitsmobber Dudley Dursley. Fans von Kitson hoffen, dass er außerhalb der Rolle genauso gut behandelt wird und ebenso viel aus der Rolle herausholen kann wie Harry Melling in der ursprünglichen Filmreihe.

Die weiteren Neuzugänge sind Rory Wilmot als Neville Longbottom, Louise Brealey als Madam Hooch und Anton Lesser als Mr. Ollivander. Neben den Besetzungsneuigkeiten wurde bestätigt, dass die Serie 2027 statt 2026 ausgestrahlt wird, wie ursprünglich geplant. Die Dreharbeiten sind derzeit in vollem Gange.

Die Hauptbesetzung und der Beginn der Dreharbeiten

Welche Schauspieler sind in der neuen Harry Potter Serie zu sehen? Die Harry Potter Neuverfilmung nimmt Gestalt an, mit vielen der Hauptdarsteller, die bereits bekanntgegeben wurden, und den Dreharbeiten, die offiziell begonnen haben. Der Pressetext von Montag beinhaltete sogar ein Bild von Dominic McLaughlin in der Rolle des Harry Potter, auf dem er mit einer Klappe am Set zu sehen ist.

Er wird den Großteil der Serie mit Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley verbringen, muss sich jedoch zuerst von seinen Verwandten, der Familie Dursley, losreißen. Wie die meisten der Kinderschauspieler, die für diese Serie verpflichtet wurden, hat Kitson keine vorherigen Hollywood-Credits. Wilmot erschien letztes Jahr in einer Episode von FBI: International und wird bald in dem britischen Drama Out of the Dust zu sehen sein, das sich derzeit in der Nachproduktion befindet.

Besondere Rollen und Erwartungen

Welche Rollen spielen die Erwachsenen und welche Erwartungen haben die Fans? Unter den Erwachsenenrollen lehrt Madam Rolanda Hooch die Erstklässler von Hogwarts das Fliegen auf Besenstielen und fungiert als Schiedsrichterin bei den Quidditch-Spielen der Schule. Sollte die Serie den fiktiven Sport mehr in den Fokus rücken, wird Madam Hooch in dieser Serie deutlich öfter zu sehen sein als in den Filmen.

Ollivander ist der Zauberstabmacher und Verkäufer, der Harry sein einzigartiges magisches Werkzeug überreicht. Er wird eine unheilvolle Szene zu Beginn haben und am Ende der Geschichte noch einmal mehr zu tun bekommen. Die Dreharbeiten laufen derzeit und die Premiere wird für 2027 auf HBO und HBO Max erwartet. In der Zwischenzeit sind die Filmadaptionen bereits auf HBO Max verfügbar und die Romane in Druck, digital und als Hörbuch erhältlich.

Überraschungen und Erwartungen der Fangemeinde

Gibt es Überraschungen, die die Serie für die Fans bereithält? Es gibt Gerüchte, dass die Harry Potter TV-Show eine große Überraschung für die Fans bereithält, die jedoch für aufmerksame Beobachter offensichtlich sein könnte. Die Serie verspricht, sowohl altbekannten als auch neuen Charakteren mehr Tiefe zu verleihen und die magische Welt von Hogwarts in einem völlig neuen Licht zu präsentieren.

Was hältst du von den neuen Besetzungsankündigungen und den Änderungen, die die Serie mit sich bringen wird? Teile deine Meinung in den Kommentaren!