Harry Potter-Serie – Johnny Flynn ersetzt Jason Isaacs als Lucius Malfoy

Jason Isaacs hat auf humorvolle Weise auf die Neubesetzung des Lucius Malfoy in der Harry Potter TV-Serie reagiert. Während er die Rolle in den Filmadaptionen selbst spielte, wird Johnny Flynn in der kommenden HBO-Serie die Rolle übernehmen. Isaacs, der Flynn bereits aus ihrer gemeinsamen Arbeit am Film Operation Mincemeat kennt, lobte seinen Nachfolger als „fantastischen Schauspieler, liebenswerten Mann und, irritierenderweise, auch als brillanten Musiker.“ Er fügte scherzhaft hinzu, dass er sich wünsche, Flynn würde nicht auch noch singen, und zeigte damit seine Anerkennung auf eine charmante Art.

Ein neuer Cast für die Harry Potter-Serie

Wer sind die neuen Gesichter im Harry Potter-Universum? Neben Johnny Flynn wurden weitere neue Darsteller für die Serie bekanntgegeben. Bel Powley wird die Rolle der Tante Petunia übernehmen, Daniel Rigby spielt Onkel Vernon Dursley, Katherine Parkinson verkörpert Molly Weasley und Bertie Carvel tritt als Cornelius Fudge auf. Auch die jüngeren Charaktere wurden neu besetzt: Lox Pratt wird Draco Malfoy spielen, Leo Earley tritt als Seamus Finnigan auf, Alessia Leoni übernimmt die Rolle der Parvati Patil und Sienna Moosah wird als Lavender Brown zu sehen sein.

Isaacs, der in den letzten Monaten häufig zu dem Remake befragt wurde, hatte sich zuvor scherzhaft über mögliche Besetzungen geäußert und ironisch Meryl Streep als Lucius vorgeschlagen. Er betonte, dass die neuen Schauspieler keine Ratschläge von ihm benötigen würden, da sie bereits großartige Talente sind.

Jason Isaacs und seine Sicht auf Harry Potter

Wie steht Jason Isaacs heute zu Harry Potter? Trotz seiner zahlreichen Projekte, darunter The White Lotus Staffel 3 und der Film The Salt Path, spricht Isaacs weiterhin gerne über Harry Potter. Interessanterweise vermeidet er bewusst die Kontroversen um J.K. Rowling und ihre Ansichten zu Transgender-Rechten. Im Jahr 2022 äußerte er sich vorsichtig zu diesem Thema und erklärte, dass er die Autorin nicht ohne ein persönliches Gespräch verurteilen würde. Ob dieses Gespräch jemals stattfand, bleibt offen, und viele Fans sind gespannt, wie die neuen Stars der Serie mit diesem Thema umgehen werden.

Die Dreharbeiten zur neuen Harry Potter-Serie laufen bereits, und ein Start wird für 2026 erwartet. In der Zwischenzeit sind die Filmadaptionen auf Max zu sehen.

