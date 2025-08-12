Harry Potter – Entdecke die 7 kuriosen Filmfehler in der Kammer des Schreckens!

Der Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens hat mit seinen verbesserten Spezialeffekten und der düsteren Atmosphäre einen neuen Standard im Franchise gesetzt. Dennoch ist auch dieser Film nicht ohne Fehler geblieben. Einige dieser Missgeschicke fallen erst bei genauerem Hinschauen auf, aber wenn du sie einmal entdeckt hast, wirst du sie nicht mehr übersehen können.

Lucius Malfoys Haarpanne

Wie entdeckst du den Fehler im Haar von Lucius Malfoy? Jason Isaacs, der Lucius Malfoy spielt, überzeugt als bestgekleideter böser Zauberer. Doch seine blonde Perücke konnte dem Licht am Set nicht standhalten. Am Ende des Films, als er in Dumbledores Büro stürmt, wird sichtbar, dass seine Perücke einen Teil seiner braunen Haare freilegt. Ein Moment, der die Illusion des furchteinflößenden Todessers zerstört und Jason in einer Perücke zeigt.

Interessanterweise wollte Isaacs ursprünglich die Rolle des Gilderoy Lockhart spielen und zögerte, die Rolle des Lucius Malfoy anzunehmen. Wir können uns dennoch glücklich schätzen, ihn trotz dieses Haarfehlers im Film zu haben.

Versteckte Markierungen auf Gleis 9¾

Was sind die seltsamen Markierungen auf Gleis 9¾? Während der chaotischen Szene am Bahnhof King’s Cross sind im Vollbildmodus der DVD-Version zwei deutliche Klebebandmarkierungen auf dem Boden zu sehen. Diese wurden wahrscheinlich vom Produktionsteam platziert, um den Schauspielern beim Positionieren zu helfen. Mark Williams als Mr. Weasley tritt genau auf das Band, während er seine Zeilen spricht.

Normalerweise werden solche Markierungen in der Postproduktion entfernt, aber in diesem Fall wurden sie übersehen. Angesichts des Trubels am Bahnhof mit zahlreichen Schauspielern, Statisten und Requisiten ist es nachvollziehbar, dass dieser Fehler übersehen wurde.

Die erstarrte Hedwig

Warum sieht Hedwig auf Gleis 9¾ unnatürlich aus? Bei der Szene, in der Harry gegen die Wand des Bahnhofs prallt, kippt Hedwigs Käfig um und zeigt eine unbewegliche Plastikattrappe der Eule. Diese bewegt sich nicht und verleiht der Szene einen ungewollt komischen Effekt, der die Illusion der lebendigen Hedwig zerstört.

Da während der Stunts keine echten Tiere verwendet wurden, ist dies nachvollziehbar. Dennoch ist der Einsatz eines unbeweglichen Dummys in der Szene ein kleiner Fauxpas, der auffällt, wenn man genau hinsieht.

Der selbstverschließende Heuler

Wie verändert sich der Heuler in der Großen Halle? Als Ron seinen Heuler in der Großen Halle erhält, ist das Wachssiegel des Briefes bereits gebrochen. Doch in der nächsten Einstellung erscheint es wieder intakt, und Ron bricht es erneut. Diese Unstimmigkeit ist wahrscheinlich auf die Verwendung mehrerer Props bei verschiedenen Aufnahmen zurückzuführen.

Solche Kontinuitätsfehler sind bei praktischen Requisiten nicht ungewöhnlich, beeinträchtigen aber die magische Illusion des Films.

Das verschwindende Blut

Was passiert mit Harrys Wunde in der Kammer des Schreckens? In der Szene, in der Harry das Tagebuch zerstört und Ginny rettet, sieht man zunächst Blut an seiner Hand. Doch in der nächsten Nahaufnahme ist es verschwunden und taucht dann wieder auf. Diese Inkonsistenz könnte auf unterschiedliche Make-up-Einstellungen während der Dreharbeiten zurückzuführen sein.

Angesichts der intensiven und effektgeladenen Sequenz ist dieser Fehler verzeihlich, fällt aber bei genauerem Hinsehen auf.

Neues Mitglied im Duellierclub

Wer ist der unerwartete Gast im Duellierclub? Während der Duellierclub-Szene ist auf der linken Seite des Bildschirms ein Kameramann zu sehen, der sich unter die Schüler gemischt hat. Diese unerwartete Präsenz wirft Fragen zur Anzahl der Takes auf, die nötig waren, um die Szene abzuschließen, und ob der Schnitt diesen Fehler übersehen hat.

Ein solches Versehen ist amüsant und zeigt, dass selbst in einer magischen Umgebung wie Hogwarts nicht alles perfekt ist.

Nevilles lange Ohren

Warum sehen Nevilles Ohren in der Pixie-Szene seltsam aus? In der Szene, in der Neville von zwei Kobolden an den Ohren hochgezogen wird, sind Clips sichtbar, die seine Ohren nach oben ziehen. Diese bleiben auch nach dem Fall sichtbar, was seine Ohren unnatürlich gestreckt erscheinen lässt.

Dieser praktische Effekt, kombiniert mit CGI, bietet zwar einen lustigen Moment, verrät aber die Technik hinter der Magie.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist auf HBO Max verfügbar. Welcher dieser Fehler hat dich am meisten zum Lachen gebracht? Teile es uns in den Kommentaren mit!