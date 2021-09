GTA Trilogy Remaster in Mega-Leak entdeckt

Nachdem bereits über kommende Remaster der GTA Trilogie rund um die PS2-Ableger der Reihe spekuliert wurde, beginnt die Gerüchteküche wieder zu brodeln. Die drei Remaster wurden jetzt in einem Mega-Leak in der Datenbank von Nvidia Geforce Now entdeckt und werden damit immer wahrscheinlicher.

Riesiger Leak soll etliche PC-Titel offenlegen, darunter Remaster der GTA-Trilogie

Die drei Remaster der Grand Theft Auto-Trilogie für PS2 scheinen bestätigt zu sein, wenn man dem jetzt aufgetauchten Riesen-Leak vertraut. Dürfen wir uns damit auf einen Release in nahen Zukunft freuen?

Darum geht’s: Der ukrainische Programmierer Ighor July hatte es geschafft auf die Datenbanken von Nvidia Geforce Now zuzugreifen. In dem von ihm entdeckten Mega-Leak wurden nun etliche interessante Datenbankeinträge zu anscheinend geplanten PC-Titeln offengelegt.

In den Datenbanken befinden sich PC-Versionen von God of War, Horizon Forbidden West sowie Returnal und anderen bekannten PS4/PS5-Titeln. Und Einträge für die Spiele Grand Theft Auto 3 Remastered, Grand Theft Auto: Vice City Remastered und Grand Theft Auto: San Andreas Remastered finden sich ebenfalls dort – interessanterweise mit genau diesen Namen.

Erscheinen wirklich Remaster der PS2-Teile von Grand Theft Auto? © Rockstar Games

Wann und wofür erscheinen die Neuauflagen? Das geht aus dem Leak nicht hervor. Es finden sich anscheinend bei keinem der Einträge Releasetermine oder Plattformen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass neben dem Release für PC die „Grand Theft Auto“-Remaster ebenfalls für Konsolen erscheinen werden.

GTA Remastered Trilogy mit GTA 3, Vice City & San Andreas wohl in Entwicklung

Ist der Leak wirklich glaubhaft?

Bestätigt ist natürlich noch nichts. Der Leak deckt sich zwar sehr mit den bereits kursierenden Gerüchten, allerdings kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie akkurat die Geforce Now-Datenbank eigentlich ist. Insbesondere, wenn es um unangekündigte Spiele geht. Nvidia könnte sie vielleicht nur spekulativ in die Datenbank aufgenommen haben, vielleicht gerade wegen der aktuellen Gerüchte.

Gleiches verhält sich bei den PS4-PS5-Titeln. Es ist unklar, ob zum Beispiel das Kratos-Reboot von 2018 wirklich für PC erscheint oder nur in der Datenbank ist, weil mit einem PC-Release gerechnet wird. Immerhin haben in jüngster Vergangenheit schon diverse PS4-First-Party-Titel wie Days Gone oder Horizon Zero Dawn einen PC-Release erfahren.