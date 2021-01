GTA Online: Kauft euch jetzt den neuen Vapid Slamtruck, neue Inhalte in dieser Woche!

Rockstar Games hat die neuen Inhalte vorgestellt, die es in dieser Woche neu für GTA Online, den Multiplayer zu GTA 5, gibt. Euch erwarten ein frisches Fahrzeug, diverse Boni, ein neues Preisfahrzeug sowie lohnende Rabatte.

Doch beginnen wir mit den doppelten Belohnungen (GTA$ & RP), die es in dieser Woche für die Bunkerserie und Gunrunning-Verkäufe gibt. Dadurch könnt ihr euer Bankkonto schneller füllen und erhaltet dazu sogar eine ganze Menge an Erfahrungspunkten.

Belohnungen & Geschenke

Als Belohnung für die anhaltende Treue erhalten alle Spieler, die sich bei einem früheren „GTA-Online-Event“ ein Vapid-T-Shirt gesichert haben, ein seltenes ausgewaschenes Vapid-T-Shirt kostenlos. „Das ist genau die Art von unersetzbarer Vintage-Ware, für die Sammler Unsummen bezahlen. Haltet es dementsprechend in Ehren!“

Das neue Preisfahrzeug: Der Vapid Peyote Custom

© Rockstar Games

Ihr kennt das Spiel mittlerweile: Einmal am Tag könnt ihr in „GTA Online“ am Glücksrad drehen. Mit der entsprechenden Portion Glück erhaltet ihr ein Auto, das jedoch jede Woche wechselt. Doch selbst wenn es mal nicht euer Tag sein sollte, könnt ihr mit RP, Geld oder immerhin schicken Klamotten rechnen. In dieser Woche ist das Preisfahrzeug der Old-School-Lowrider Vapid Peyote Custom, den ihr bis zum 27. Januar in „GTA Online“ gewinnen können.

Rabatte in GTA Online

Alle, die ein autonomes Leben anstreben und sich ihren eigenen Schlupfwinkel errichten wollen, tun gut daran, diese Woche die Rabatte auf Bunker und dazugehörige Anpassungen zu nutzen. Außerdem gibt es Fahrzeuge im Angebot, um die Garagen zu füllen und euch in den höhlenartigen Gängen eures unterirdischen Unterschlupfs Gesellschaft zu leisten.

Die vollständige Übersicht über alle Rabatte findet ihr im Folgenden:

40 % Rabatt auf alle Bunker

30 % Rabatt auf Bunkeranpassungen & -verbesserungen

25 % Rabatt auf den Vapid Winky

40 % Rabatt auf den Vapid GB200, den Vapid Caracara & den Vapid Caracara 4×4 sowie auf den HVY APC

Prime Gaming

„GTA-Online“-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Außerdem erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es satte 80 % auf den Pegassi Osiris und 70 % auf den Progen PR4. Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.