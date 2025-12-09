GTA Online jetzt ohne PS Plus spielbar – neues Update für Dezember angekündigt

Ab sofort kannst du GTA Online auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 ganz ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft spielen. Diese Entscheidung kommt wenige Tage vor der Veröffentlichung des neuen Inhalts-Updates A Safehouse in the Hills, das am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, erscheinen soll.

Normalerweise wird die PS Plus-Pflicht erst nach dem Start solcher Updates beendet. Doch diesmal geschieht dies früher. Grund ist eine kurzfristige Verzögerung des Updates um einen Tag. Laut Informationen von Rockstar-Insidern dürfte das Angebot etwa zwei Wochen lang gelten, also vermutlich bis zum 23. Dezember 2025.

Neue Inhalte in A Safehouse in the Hills

Was bringt das Update für GTA Online? Das neue Update führt exklusive Inhalte rund um luxuriöse Immobilien, neue Missionen und Fahrzeuge ein. In A Safehouse in the Hills dreht sich alles um den Lebensstil in den schicken Villen von Los Santos.

Rockstar Games erweitert regelmäßig das Online-Erlebnis mit Events, Fahrzeugen, Waffen und Belohnungen. Auch diesmal gibt es wieder mehrere Wege, Geld zu verdienen und es sofort in neue Inhalte zu investieren.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Strategischer Schritt zur Spielerbindung

Warum wird PlayStation Plus für kurze Zeit ausgesetzt? Solche Promo-Aktionen sind von Rockstar nichts Neues. Sie kommen häufig rund um größere Updates zum Einsatz, mit dem Ziel, neue Spieler anzulocken oder ehemalige Rückkehrer erneut für das Spiel zu begeistern.

GTA V verkauft sich selbst neun Jahre nach Veröffentlichung noch gut. Etwa 5 Millionen Einheiten wechseln laut aktuellen Schätzungen weltweit jedes Quartal den Besitzer. Vor allem Neueinsteiger könnten bislang vom kostenpflichtigen Online-Zugang abgeschreckt worden sein. Nun bietet sich eine ideale Einstiegschance.

GTA V im PS Plus Game-Katalog

Was bedeutet das für aktive PS Plus-Mitglieder? Wer bereits ein Abo besitzt, profitiert natürlich auch weiterhin. GTA V ist seit November 2025 Teil des PlayStation Plus Game-Katalogs für Extra- und Premium-Abonnenten. Damit kannst du das Spiel auch unabhängig von der Sonderaktion dauerhaft spielen – mit Zugriff auf den Story-Modus und GTA Online.

Gerade zur Weihnachtszeit ist der Zeitpunkt perfekt gewählt: Neue Konsolen unter dem Baum, mehr Freizeit und verlockender Content – das technisch betagte, aber lebendige Los Santos bekommt frischen Schwung.

So nutzt du das Gratis-Angebot optimal

Welche Vorteile hast du ohne PS Plus? Für die Dauer der Aktion kannst du:

GTA Online kostenlos spielen, ohne aktives PS Plus

Neue Inhalte aus A Safehouse in the Hills testen

Events, Rabatte und Herausforderungen in Los Santos mitnehmen

Deinen Fortschritt behalten, auch wenn du später ein Abo abschließt

Wenn du geplant hast, in GTA Online reinzuschauen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Egal ob du neue Fahrzeuge fahren, Immobilien beziehen oder dein illegales Imperium erweitern willst – der Zugang ist frei.

Was du in den kommenden Wochen erwarten kannst

Welche Events und Inhalte stehen im Dezember an? Rockstar Games hat für den Dezember verschiedene In-Game-Events, Winter-Aktionen und Boni angekündigt. Dazu gehören:

Weihnachts- und Schneeevents in Los Santos

Spezielle Zeitrennen mit doppelter Belohnung

Rabatte auf Supercars und Waffen

Freischaltbare limitierte Outfits

Neben den angekündigten Inhalten lohnt es sich auch, regelmäßig ins Spiel einzusteigen. Rockstar verteilt immer wieder ungesehene Überraschungen oder kurzfristige Angebote.

So geht es danach weiter

Was passiert nach dem 23. Dezember? Nach Ablauf der Gratisphase wird aller Voraussicht nach wieder ein aktives PS Plus-Abo benötigt, um GTA Online auf PlayStation zu nutzen. Wer dann weiterspielen möchte, kann:

Ein PS Plus-Abo (Essential, Extra oder Premium) abschließen

Den Singleplayer von GTA V weiter ohne Zusatzkosten spielen (bei Game-Katalog-Zugang)

Auf PC oder Xbox wechseln – dort gelten je nach Plattform eigene Voraussetzungen

Solltest du also jetzt gefallen finden an GTA Online, lohnt es sich, über ein Abo nachzudenken – oder dich ausgiebig in der Gratiszeit auszuleben.

Rockstars Strategie für die Zukunft

Wie passt diese Aktion in Rockstars Gesamtstrategie? Der weiterhin massive Erfolg von GTA V hängt eng mit solchen Community-Aktionen zusammen. Neue Inhalte, technische Optimierungen sowie kurzfristige Gratisphasen verstärken die Bindung an die Marke – gerade in einer Zeit, in der Fans sehnsüchtig auf offizielle Details zu GTA VI warten.

Obwohl das neue Update A Safehouse in the Hills keine Revolution darstellt, bleibt GTA Online ein Powerhouse im Multiplayer-Segment. Dieser vorweihnachtliche Schachzug dürfte das Spiel erneut in den Fokus rücken – besonders bei Gelegenheitsspielern.

Wie findest du die Gratisphase? Hast du vor, dir die neuen Inhalte in GTA Online anzusehen oder wartest du lieber auf GTA VI? Schreibe deine Meinung gerne in die Kommentare!