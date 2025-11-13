GTA Online – Guide: So funktionieren die „Neue-Einträge“-Missionen fürs Mansion-Update

Rockstar bereitet das Mansion-Update (Villen-Update) vor, das im Dezember drei neue Luxusvillen nach Los Santos bringt. Bis dahin läuft eine mehrteilige In-Game-Aktion. Phase 1 sind die Missionen „Neue Einträge“ im Auftrag von Prix Luxury Real Estate. Sie zeigen schon jetzt Baustellenfortschritte in den Vinewood Hills und lassen euch Rabatte und Boni für die Villen freischalten.

Wichtig für eure Planung:

Aktionsfenster: Das erste Missions-Set ist Teil der Event-Woche vom 13.–19. November ; die VIP-Programm-Ziele (Rabatte/Bonus) könnt ihr bis 7. Dezember abschließen.

Release der Villen: Dienstag, 9. Dezember (Mansion-Update). Ist noch nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich.

Auszahlungen: „Neue Einträge" bringen 2× GTA$ & RP (mit GTA+ erhöht).

Wer alle drei „Neue-Einträge“-Missionen bis 7. Dezember erledigt, erhält im Dezember-Update: 2.000.000 GTA$ Rabatt auf alle Prix-Luxury-Inserate, 1.000.000 GTA$ Bonus sowie den Rockstar-Games-Pullover. Zusätzlich winken im Aktionszeitraum Mode-Belohnungen (z. B. Santo-Capra-Teile) und der Übermacht Revolter im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design.

Startvoraussetzungen & Missionszugang

Beim Einloggen meldet sich Raf (Prix Luxury) telefonisch bei und holt euch ins Briefing. Kommt der Anruf nicht sofort, helfen diese Schritte:

Neue Sitzung (öffentliche oder Freunde-Sitzung) laden.

(öffentliche oder Freunde-Sitzung) laden. Zum Marker fahren: Auf der Karte erscheint ein neues Prix-Luxury-Symbol – zunächst an Devins Anwesen auf der Buen Vino Road (Vinewood Hills).

Auf der Karte erscheint ein neues Prix-Luxury-Symbol – zunächst an (Vinewood Hills). Vor Ort seht ihr einen gelben Kreis vor dem Grundstück. Reingehen, dann per Steuerkreuz rechts den Missionsstart bestätigen.

Hinweis: Ihr könnt die drei Missionen nacheinander, aber mit Pausen dazwischen spielen. Nach jedem Einsatz werdet ihr in die offene Sitzung zurückversetzt und startet die nächste Mission an einem neuen Prix-Luxury-Marker.

Mission 1 – „Due Diligence“ (Anwesen von Devin Weston)

Ihr startet am Chumash Plaza und fahrt zum Anwesen. Auf halber Strecke liegt am Straßenrand ein Spot mit Benzinkanistern – nehmt sie mit, bevor ihr das Haus erreicht.

Am Ziel wartet die Lost MC – draußen wie drinnen. Ihr könnt leise vorgehen (empfohlen) oder direkt angreifen. Für die leise Variante erklimmt ihr über das Gerüst das Dach, rüstet keine Schusswaffe aus und setzt die Gas-Kanister an den Lüftungen ein. Dadurch neutralisiert ihr Innenposten, bevor ihr die restlichen Gegner sauber abräumt.

Ziel ist, alle Feinde auszuschalten und das Areal zu verlassen. Gelingt euch ein stealth-lastiger Lauf, spart ihr Zeit, Munition und Trouble.

Tipps:

Schalldämpfer, Nahkampf-Takedowns und Kameras im Blick halten.

halten. Taktisches Vorgehen: erst Dach-Gas, dann Außenposten, zum Schluss Innenräume klären.

Fluchtfahrzeug so parken, dass ihr schnell aus dem Driveway herauskommt.

Mission 2 – „Fixes & Fittings“ (La Mesa → Mile High Club)

Nach Mission 1 erscheint der Prix-Marker in La Mesa. Wieder in den gelben Kreis, Steuerkreuz rechts, Start.

Raf schickt euch zur Mile-High-Club-Baustelle in Downtown. Auftrag: Baumaterialien stehlen – konkret Zugmaschine (Truck-Cab) und Auflieger/Wagon. Vorgehen ist frei: Stealth spart Gefechte; offensiv ist schneller, aber lauter.

Die Zugmaschine steht mittig auf dem Baustellengelände. Sobald ihr losfahrt, seht ihr den Auflieger als Marker. Anhängen, dann geht’s raus aus Downtown Richtung Vinewood-Hills-Baustelle. Auf dem Weg stellen sich euch Verfolger in Autos.

Extra-Cash: Sucht vier Werkzeugkisten/Tools auf dem Gelände; die bringen Zusatzgeld beim Abschluss.

Sucht vier Werkzeugkisten/Tools auf dem Gelände; die bringen Zusatzgeld beim Abschluss. Abgabe: Stellt die Fracht am markierten Bauplatz in den Hills ab – Auftrag beendet.

Tipps:

Schwere Panzerung und Reifen-Upgrades am Fluchtfahrzeug helfen bei der Verfolgung.

Clevere Route: Hauptverkehr meiden, notfalls kurze Off-Road-Cuts.

Zwei-Spieler-Taktik: Einer fährt Truck, der andere räumt Verfolger mit Drive-bys.

Mission 3 – „Hard Deadlines“ (Elysian Island – Hafen)

Der dritte Marker liegt auf Elysian Island. Startet die Mission am Port. Aufgabe: Baugeräte zerstören, ohne den Cash-Bonus zu verlieren. Das klappt am sichersten mit einem Bulldozer: Statt zu sprengen oder zu schießen, schiebt ihr Radlader, Generatoren, Walzen etc. ins Wasser.

Währenddessen greifen euch Bauarbeiter an – wehrt euch mit Nahkampf oder nicht-tödlichen Mitteln, um den Bonus nicht zu riskieren. Sind alle Ziele erledigt, tauchen drei Vorarbeiter auf und knipsen Beweisfotos. Zieht eine Waffe, um sie zu einschüchtern (nicht schießen!). Sie rennen dann davon. Zum Schluss verlasst ihr das Gebiet, rechnet dabei mit einer Polizei-Verfolgung. Sterne abschütteln, und der Job ist durch.

Tipps:

Explosiv-Verlockung ignorieren – Dozer-Methode schenkt euch den Bonus.

schenkt euch den Bonus. Nahkampfwaffen bereithalten, um keine Schüsse auszulösen.

auszulösen. Für die Cops: Tunnels, Parkhäuser, LS Customs oder Schleichwege helfen, Sterne loszuwerden.

Belohnungen & VIP-Programm von Prix Luxury

Mit jeder „Neue-Einträge“-Mission sammelt ihr 2× GTA$ & RP (mit GTA+ noch mehr). Wer alle drei Missionen bis 7. Dezember abschließt (Gold-Stufe/„VIP-Programm“), schaltet für das Dezember-Update frei:

2.000.000 GTA$ Rabatt auf alle anstehenden Prix-Luxury-Villen

auf alle anstehenden Prix-Luxury-Villen 1.000.000 GTA$ Bargeld-Bonus

Rockstar-Games-Pullover

Zusätzliche Aktionsboni (13. Nov. – 7. Dez.):

Übermacht Revolter (Sportwagen) im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design

(Sportwagen) im Santo-Capra -Kleidungsstücke (Kappe, schwarzes verziertes T-Shirt, Minikleid [Damen], Badeschlappen)

-Kleidungsstücke (Kappe, schwarzes verziertes T-Shirt, Minikleid [Damen], Badeschlappen) 3× GTA$/RP als Gehälter für Mitarbeiter/Leibwächter

als für Mitarbeiter/Leibwächter 2× GTA$/RP in „Neue Einträge“, VIP-Aufträgen und -Herausforderungen , Fahrzeughandels-Missionen/Spezialfahrzeug-Aufträgen , der Community-Kampfserie und zufälligen Verwandlungsrennen

in „Neue Einträge“, , , der und Showroom-Rotationen (u. a. Übermacht Sentinel GTS mit „Cel Shading“ -Design, Übermacht Revolter im limitierten Design) plus Preisfahrzeug im LS Car Meet, Glücksrad-Hauptpreis , umfangreiche Rabatte auf Executive-Büros (z. B. Lombank West gratis) und diverse Fahrzeuge/Upgrades

mit -Design, im limitierten Design) plus im LS Car Meet, , umfangreiche auf (z. B. gratis) und diverse Fahrzeuge/Upgrades Hinweis für Neueinsteiger: Diese Woche kostenlos auf PS5 & Xbox Series X|S spielen (kein PS Plus/Game Pass Essential nötig). GTA+ bietet zusätzliche Vorteile wie erhöhte Auszahlungen in „Neue Einträge“.

Karte & Welt-Änderungen: Bautagebuch in den Vinewood Hills

Parallel zu den Missionen seht ihr im freien Modus bereits Baustellen von Prix Luxury Real Estate in den Vinewood Hills. Diese Spots wachsen schrittweise und werden zum Release-Tag der Villen relevant. Ein Besuch lohnt sich, um das Layout kennenzulernen und Anfahrtswege für künftige Besichtigungen & Lieferungen zu üben.

Häufige Startprobleme und schnelle Lösungen

Kein Raf-Anruf? Sitzung wechseln (öffentliche/Freunde). Anschließend direkt zum Prix-Marker fahren – meist triggert der Call/Prompt in der Nähe.

Sitzung wechseln (öffentliche/Freunde). Anschließend direkt zum fahren – meist triggert der Call/Prompt in der Nähe. Kein Marker? Prüft, ob ihr die aktuelle Spielversion habt, und ladet einmal in eine Story-Session und zurück nach Online.

Prüft, ob ihr die aktuelle Spielversion habt, und ladet einmal in eine Story-Session und zurück nach Online. Kein Missions-Prompt am Kreis? Zu Fuß in den Kreis gehen und Steuerkreuz rechts (nicht die Interaktionstaste) drücken.

Crew-Spiel: Im Team (2–4 Spieler) teilt ihr euch am besten auf: ein „Dachteam“ für leises Vorgehen oben und ein „Perimeter“-Team fürs Außengelände; zusätzlich feste Rollen wie Fahrer, Schütze und Sammler – das macht’s effizienter und hilft, Bonusbedingungen einzuhalten.

Loadout-Empfehlungen & Taktik-Quickies

Stealth-Setup: Schalldämpfer-SMG, Nahkampf, leichte Panzerung. Ideal für Mission 1 (Dach-Gas) und Teile von Mission 2.

Schalldämpfer-SMG, Nahkampf, leichte Panzerung. Ideal für Mission 1 (Dach-Gas) und Teile von Mission 2. Transport & Flucht: Gepanzerte Limousine/SUV oder gut getunter Sportler als Eskorten-Fahrzeug für den Truck in Mission 2.

Gepanzerte Limousine/SUV oder gut getunter Sportler als Eskorten-Fahrzeug für den Truck in Mission 2. Utility: Ein Bulldozer/Baugerät vorab lokalisieren (Mission 3), Med-Snacks & Panzerung auffüllen, Reparatur-Budget bereithalten.

Was ihr am Ende des Tages habt

Nach drei abgeschlossenen „Neue-Einträge“-Missionen seid ihr für den Dezember-Drop perfekt positioniert: Ihr nehmt 2×-Auszahlungen mit, sichert euch 2 Mio. GTA$ Rabatt auf die Villen, streicht 1 Mio. GTA$ Cash plus Kosmetika ein und habt die Baustellen & Routen bereits im Muskelgedächtnis.

Wenn am 8. Dezember die Villen-Inserate live gehen, spart ihr massiv und seid schneller im Endgame-Immobilien-Metagame von Los Santos.