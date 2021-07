GTA Online: Beginner Guide mit den besten Tipps zum Spielstart in 2021

Loggt ihr euch zum ersten Mal in GTA Online ein, werde ihr direkt von vielen Textnachrichten überschlagen und wisst vermutlich auch gar nicht, was ihr als erstes tun sollt. Immerhin stehen euch verschiedenste Karrieremöglichkeiten in Los Santos offen. Als Neuling könntet ihr aber schnell zur Zielscheibe von anderen Spieler*innen werden, die sich ebenfalls auf den Servern tummeln.

Womit also in GTA Online beginnen? Befolgt unseren Beginner-Guide und ihr werdet die ersten Stunden im Online-Modus von GTA 5 auf die sinnvollste Weise verbringen.

GTA Online: Womit fange ich an?

Schließt den Prolog ab

Ihr solltet unbedingt die Einführung spielen, in der ihr mit Lamar erst einmal ein paar Missionen erledigt. Dabei wird euch das Grundlegendste rund um die Aktivitäten in Los Santos gezeigt und ihr kommt wesentlich besser im Stadt-Tumult klar. Obendrein bekommt ihr eine erste eigene Karre, Geld und erspielt euch bereits einige Rangaufstiege.

Im Grunde geht es immer darum so viel wie möglich Geld (GTA$) und RP zu verdienen. Mit Geld kauft ihr euch neue Waffen, Kleidung sowie Grundstücke und mit RP steigt ihr generell im Level auf. Viele Aktivitäten stehen euch erst mit höherem Level frei.

Erledigt (Kontakt-)Missionen

Seid ihr erstmal im Freien Spiel solltet ihr euer Bankkonto auffüllen. Über das Handy könnt ihr schnelle Jobs auswählen oder ihr widmet euch den Kontakt-Missionen.

Schnelle Jobs: Greift zur iFruit (eurem Handy), geht auf „Schnell beitreten“ und macht bei einem Rennen oder einer anderen Aktivität mit.

Greift zur iFruit (eurem Handy), geht auf „Schnell beitreten“ und macht bei einem Rennen oder einer anderen Aktivität mit. Kontakt-Missionen: In Los Santos gibt es einige NPCs wie Lamar, die ihr aufsuchen könnt, um ihnen einen geschäftlichen Gefallen zu tun.

Nach ein paar Missionen habt ihr bereits ein bisschen Zaster auf der hohen Kante und weitere RP gesammelt.

Missionen mit doppelten Belohnungen

Behaltet den Newswire von Rockstar Games oder den Ladebildschirm von „GTA Online“ im Blick, um immer schnellstmöglich über die wöchentlichen Boni auf Auszahlungen und Rabatte informiert zu werden. Bestimmte Jobs und Aktivitäten bringen euch nämlich doppelte oder dreifache GTA$ und RP. Zudem könntet ihr kräftig beim Auto- und Waffenkauf sparen.

Deponiert euer Geld bei der Bank

Ihr solltet regelmäßig euer Geld auf die Bank bringen. Das geht an jedem Geldautomaten oder ihr ruft fix mit dem Handy die Website der Maze Bank auf. Warum solltet ihr das tun? Ihr verliert immer etwas Geld, wenn ihr außer Gefecht gesetzt werdet. Außerdem könnt ihr von anderen Spieler*innen ausgeraubt werden. Sichert das Geld also lieber vorher auf dem Konto.

Dreht jeden Tag am Glücksrad

Ihr solltet unbedingt regelmäßig das Diamond Casino aufsuchen. Das GPS weist euch den Weg. Dort dürft ihr täglich einmal am Glücksrad drehen. Vielleicht gewinnt ihr Casino Chips, die ihr verzocken oder eintauschen könnt oder ihr zieht sogar den Hauptpreis und dürft euch über eine brandheiße Karre freuen.

Vermeidet Auseinandersetzungen

Ihr solltet Auseinandersetzungen mit anderen Spieler*innen erstmal vermeiden, solange ihr noch nicht gut genug ausgerüstet seid. Ihr habt nur eine schlechte Chance gegen erfahrene Spieler*innen anzukommen. Daher solltet ihr die nachfolgenden Punkte erst beherzigen und euch Waffen, Panzerung und Co. besorgen. Griefer können nämlich echt nervig sein.

Wie schütze ich mich vor Griefern und Hackern?

Es gibt freundliche Spieler*innen in „GTA Online“, aber auch welche, die sich einen Spaß daraus machen, andere Spieler*innen unentwegt zu töten oder das Leben schwer zu machen. Falls dies euch mal passieren sollte und ein Griefer lässt nicht von euch ab oder ein Hacker nervt euch, dann gibt es einige Wege, wie ihr euch helfen könnt.

Wahlweise könnt ihr über das Interaktionsmenü in den Passivmodus wechseln, in dem ihr von anderen Spieler*innen nicht angegriffen werden könnt (ihr könnt ihnen ebenfalls keinen Schaden zufügen). Es besteht ebenso die Möglichkeit, den Griefer gezielt aus der Session zu schmeißen. Pausiert dafür das Spiel und geht ins Spielermenü. Dort wählt ihr aus, dass der Griefer gekickt werden soll. Sind genug Spieler*innen damit einverstanden, wird er aus der aktiven Session entfernt.

Eine weitere Möglichkeit wäre, selbst in eine andere Session zu wechseln oder eine private Session zu eröffnen, in der ihr nicht mehr genervt werden könnt.

Wofür sollte ich mein Geld ausgeben?

Waffen besorgen

Rüstet euch mit einem guten Schießeisen aus. Wir empfehlen zum Anfang besonders eine Mikro-MP, denn damit könnt ihr auch beim Fahren schießen. Dabei solltet ihr außerdem Geld für ein größeres Magazin ausgeben, um nicht zu oft Nachladen zu müssen. Ebenfalls als nützlich erweist sich ein Karabiner. Das Sturmgewehr leistet vor allem auf kurze Distanz einen guten Job.

Panzerung ist alles

Eine gute Panzerung ist wortwörtlich eure Lebensversicherung und unumgänglich im Kampf. Besorgt euch also bei Ammu-Nation eine kugelsichere Weste. Eure aktuelle Panzerung wird neben dem Lebensbalken unter dem Radar angezeigt.

Übrigens: Den Lebensbalken könnt ihr mit Snacks wieder auffüllen, zum Beispiel aus Verkaufsautomaten oder Läden.

Ihr könnt euch aussuchen, welche Art von Panzerung bei eurem Charakter zu sehen ist. Wenn ihr also euer Outfit nicht „ruinieren“ wollt, könnt ihr die Panzerung wahlweise verdecken. Das beeinflusst die Panzerung-Anzeige keineswegs. Panzerung und Snacks können außerdem im Inventar gelagert werden.

Besorgt euch ein Apartment mit Garage

Habt ihr genügend Geld durch Autorennen, Kontaktmissionen oder anderes erspielt, solltet ihr euch ein Apartment kaufen, das auch eine Garage besitzt. Es muss nicht teuer sein, denn später werdet ihr ohnehin noch Umziehen (siehe Heists).

Kein Auto kaufen, sondern klauen

Mit einem Autokauf solltet ihr erstmal warten. Immerhin gibt es genügend schnelle Karren „gratis“ in der Umgebung von Los Santos. Stehlt also einen guten Flitzer und bringt ihn schleunigst zu einer Tuning-Garage, um ihn für euch zu beanspruchen. Gleichzeitig verpasst ihr dem Wagen einen Tracker und eine Versicherung.

Sobald das Auto euch gehört, spawnt es immer in eurer Nähe, wenn ihr den Server betretet oder eine Mission erledigt habt. Durch die Versicherung könnt ihr einen neuen Wagen anfordern, wenn euer aktuelles Auto zerstört werden sollte.

Wichtig: High-End-Fahrzeuge können nicht getunt oder verkauft werden.

Spart auf ein gepanzertes Fahrzeug

Wie schon erwähnt, ist Panzerung eine Lebensversicherung. Deshalb solltet ihr auf ein gepanzertes Fahrzeug sparen, sobald ihr eure Grundausstattung (Waffen, Apartment, Garage) bereits besitzt. Ein normales Auto ist eine Zielscheibe in Gefechtssituationen, wohingegen ihr in einer gepanzerten Karre besser geschützt seid. Hierfür bietet sich zum Beispiel der Nightshark an, der sich auf der Website von Warstock Cache & Carry erstehen lässt.

Der nächste Schritt: Crew und Heists

Schließt euch einer Crew an

Werdet Teil einer Crew, um euch für die Heists in „GTA Online“ zu wappnen. Für die Heists braucht ihr nämlich unbedingt eine Crew oder ein Team (nur den Cyao Perico Heist könnt ihr auch alleine angehen). Vielleicht werdet ihr in einem passenden Forum im Internet fündig, bekommt im Spiel eine Einladung oder erstellt einfach eine eigene Crew – wahlweise mit Freunden.

Führt Heists durch

Heists sind das ganz große Ding in „GTA Online“ und praktisch das Endgame, das ihr erreichen wollt. Diese großen Diebeszüge sind nicht Anfänger-freundlich, weswegen ihr erstmal einiges an Spielstunden und Erfahrung gesammelt haben solltet – aber sie lohnen sich, denn es winkt eine große Beute an GTA$ und RP!

Am besten geht ihr einen Heist in einer Gruppe mit Freunden an, mit denen ihr euch über Sprachchat verständigen könnt. Natürlich ist es auch möglich, euch mit fremden Spielern zusammenzuschließen. Falls ihr nicht selbst der Leader beim Heist sein wollt, macht bei einer Gruppe mit, die bereits von einem Leader angeführt wird. Ihr erhaltet zwar weniger Beute, aber die ganze Verantwortung liegt nicht auf euren Schultern.

Heists teilen sich in zwei Stufen auf: Die Vorbereitung und das große Finale. Vor dem eigentlichen Raubüberfall müsst ihr also die benötigte Ausrüstung in kleineren Vorbereitungsmissionen beschaffen.

Wie starte ich einen Heist?

Um an Heists teilzunehmen, braucht ihr eine Crew, ein High-End-Apartment mit Planungsraum und müsst mindestens Level 12 sein (besser wäre ein mindestens doppelt so hohes Level).

Es gibt in GTA Online mehrere große Heists. So startet ihr sie:

Doomsday Heist: Erwerbt eine Basis auf der Website von Maze Bank Foreclosures. Anschließend erhaltet ihr Zugriff auf diesen Überfall.

Erwerbt eine Basis auf der Website von Maze Bank Foreclosures. Anschließend erhaltet ihr Zugriff auf diesen Überfall. Diamond Casino Heist: Ihr braucht eine Spielhalle, um die Vorbereitungen treffen zu könnne.

Ihr braucht eine Spielhalle, um die Vorbereitungen treffen zu könnne. Cayo Perico Heist: Trefft Miguel Madrazo im Music Locker und kauft ein U-Boot.