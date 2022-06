GTA 6: Insider berichtet von turbulenter Entwicklung bei Rockstar

Seit der Bestätigung Anfang Februar wissen wir mit Gewissheit, dass GTA 6 aktuell bei Rockstar Games entwickelt wird. Das Studio hält sich seitdem aber mit Informationen zurück, sodass kaum bindende Aussagen zum kommenden Open-World-Titel getroffen werden können.

Dafür tauchen aber regelmäßig neue Gerüchte und Spekulationen auf. Manche davon sind glaubwürdig, andere wiederum nicht. Ein bekannter Insider hat nun davon gesprochen, dass es bei der Entwicklung des Nachfolgers des extrem erfolgreichen GTA V turbulent zugehen soll.

Die Aussagen stammen von Tom Henderson, der seit einiger Zeit für Leaks und Insider-Berichte bekannt ist. Demzufolge sind die Probleme bei der Entwicklung von „GTA 6“ allerdings nicht direkt mit dem Spiel verbunden. Viel mehr sind es Herausforderungen, vor denen viele Spiele und Studios aktuell stehen.

Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter.

„Ich spreche von Turbulenzen, weil es nicht so glatt gelaufen ist, wie bei jedem anderen Spiel in der Entwicklung während COVID usw. Leute gehen und so weiter.“