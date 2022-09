GTA 6: Rockstar Games gibt Stellungnahme raus und bestätigt den Leak

Am vergangenen Wochenende dürfte in der Zentrale von Rockstar Games sowie der Muttergesellschaft Take-Two Interactive im wahrsten Sinn des Wortes die Luft gebrannt haben. Der Grund? Der womöglich größte Leak in der Geschichte der Videospiele. Das sind jedenfalls die Worte von Journalist und Brancheninsider Jason Schreier auf Twitter.

Insgesamt 90 Videodateien des kommenden GTA-Ablegers sollen unter anderem durch einen Hacker vom Server des Entwicklers entwendet und im Internet verbreitet worden sein. Was im ersten Moment eher wie ein Aprilscherz anmuten lässt, hat sich mittlerweile als wahr herausgestellt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Stellungnahme von Rockstar Games

Die letztendliche Bestätigung dafür, dass es sich bei den geleakten Videos tatsächlich um echtes Material aus GTA 6 handelt, lieferte Rockstar Games am Montagnachmittag (19. September 2022) innerhalb einer offiziellen Stellungnahme. Ein für Rockstar eher untypisches Vorgehen, denn Leaks wurden in der Vergangenheit eigentlich nie kommentiert.

Eine solche Reaktion verdeutlicht noch einmal, welche Auswirkung und Tragweite der Hackerangriff auf den Entwickler hatte und wohl noch haben wird. Andernfalls wäre es wohl nicht zu einer Reaktion seitens Rockstar gekommen.

Mittlerweile hat der Tweet auf Twitter fast 1 Million Likes und über 110.000 Retweets, was noch ein mal das Interesse, aber auch den Zuspruch der Community unterstreicht. Schließlich ist nicht nur die Vorfreude auf einen neuen Ableger der Reihe unter Fans gigantisch, auch das Interesse an „GTA 5“ und vor allem „GTA Online“ ist fast zehn Jahre nach Release ungebrochen.

„Eine Nachricht von Rockstar Games Wir haben kürzlich einen Einbruch in unser Netzwerk erlitten, in dem ein nicht autorisierter Dritter illegal auf vertrauliche Informationen auf unsere Systeme zugegriffen hat, einschließlich frühes Entwicklungsmaterial für das nächste Grand Theft Auto. Zu diesem Zeitpunkt registrieren wir keine Störung unserer Live-Game-Dienste oder einen langfristigen Einfluss auf die Entwicklung unserer laufenden Projekte. Wir sind äußerst enttäuscht darüber, dass wir auf diese Weise Einzelheiten zu unserem nächsten Spiel teilen. Unsere Arbeit am nächsten Grand Theft Auto wird wie geplant fortgesetzt und wir setzen weiterhin alles daran, um den Spielern eine Erfahrung zu bieten, die ihre Erwartungen wirklich übertrifft. Wir werden euch alle auf dem Laufenden halten und euch natürlich dieses Next-Spiel richtig vorstellen, wenn es fertig ist. Wir möchten allen für ihre anhaltende Unterstützung in dieser Situation danken.“

Bereits kurz nach der Veröffentlichung erster Leak-Videos am vergangenen Wochenende setzte Rockstar alles daran, um möglichst alle geleakten Materialien wieder aus dem Internet zu entfernen. Vor allem auf YouTube dürften mittlerweile hunderte Videos mit Szenen aus „GTA 6“ durch die Rechteinhaber gelöscht worden sein.

Dennoch dürfte es schwer, wenn nichts sogar ein Ding der Unmöglichkeit sein, sämtliches geleaktes Material im Internet ausfindig zu machen und entfernen zu lassen. Das Internet vergisst schließlich nie.

Ob sich ein solcher Vorfall letztendlich auf den Releasetermin des Spiels auswirken wird, ist von außen nur schwer zu beurteilen. Sicher aber dürfte sein, dass nun alles daran gesetzt wird, um mögliche Sicherheitslücken zu schließen und den oder die Verantwortlichen ausfindig zu machen.