GTA 6 räumt bei den Golden Joystick Awards 2025 ab – Most Wanted & Bester Trailer

GTA 6 sorgt schon vor seiner Veröffentlichung für großes Aufsehen in der Gaming-Welt. Bereits jetzt gewinnt es bedeutende Auszeichnungen, obwohl das Erscheinungsdatum noch in der Zukunft liegt. Erst kürzlich wurde GTA 6 bei den Golden Joystick Awards 2025 mit zwei prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet.

Erfolge bei den Golden Joystick Awards 2025

Welche Auszeichnungen hat GTA 6 gewonnen? Am vergangenen Donnerstag erhielt GTA 6 den „Most Wanted“ Award bei den Golden Joystick Awards 2025. Diese Preisverleihung, die bereits im 43. Jahr stattfindet, wird von den Fans selbst gewählt. GTA 6 konnte sich mit 18 % der Stimmen gegen 20 andere Spiele durchsetzen. Auf der Liste befanden sich unter anderem Resident Evil Requiem, das mit 16 % der Stimmen knapp dahinter lag, sowie The Witcher 4 und 007 First Light.

Neben dem „Most Wanted“ Award erhielt GTA 6 auch den Preis für den „Best Game Trailer“. Dieser Sieg war fast vorhersehbar, da der Trailer mit 42 % der Stimmen klar den ersten Platz belegte. Er setzte sich gegen den Battlefield 6: Official Launch Live Action Trailer und den The Expanse: Osiris Reborn Announcement Trailer durch, die nur 27 % der Stimmen erhielten.

Reaktionen und Erwartungen

Wie reagierte Rockstar Games auf die Auszeichnungen? Leider war bei der Preisverleihung niemand von Rockstar Games anwesend, um die Auszeichnungen entgegenzunehmen. Dies ist bemerkenswert, da im letzten Jahr ein Mitarbeiter auf der Bühne erschien und GTA 6 als „atemberaubend“ bezeichnete.

Welche zukünftigen Ehrungen stehen für GTA 6 an? In wenigen Wochen könnte Rockstar Games bei den Game Awards erneut triumphieren. GTA 6 ist auch dort als „Most Anticipated Game“ für das Jahr 2026 nominiert, ein Titel, den es bereits im Vorjahr gewonnen hat. Diese Auszeichnung ist besonders prestigeträchtig, da die Game Awards als bedeutendste Veranstaltung in der Gaming-Branche gelten.

Die Vorfreude auf GTA 6

Warum ist die Vorfreude auf GTA 6 so groß? Die Vorfreude auf GTA 6 übertrifft sogar die Erwartungen, die einst an GTA V gestellt wurden. Die Community erwartet mit Spannung, was Rockstar Games mit diesem neuen Titel bieten wird. Der Hype wird zusätzlich durch die Aussagen des Mutterkonzerns von Rockstar Games befeuert, der das Spiel als einen der größten Releases aller Zeiten bezeichnet.

Was denkst du über die Auszeichnungen von GTA 6? Wird es die hohen Erwartungen erfüllen können? Teile deine Meinung in den Kommentaren!