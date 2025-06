GTA 6 – Neue Leaks: Red Dead Redemption 2-Features im kommenden Spiel

Die neuesten Leaks zu Grand Theft Auto VI haben einige spannende Details enthüllt, die insbesondere Fans von Red Dead Redemption 2 aufhorchen lassen werden. Rockstar Games scheint einige der beliebten Gameplay-Mechaniken aus Red Dead Redemption 2 in das neueste GTA-Spiel zu integrieren, was sowohl für Abwechslung als auch für ein vertrautes Spielerlebnis sorgen könnte. Die Quelle dieser Informationen ist der X-Account GameRoll, der bereits in der Vergangenheit korrekte Leaks zu GTA 6 veröffentlichte.

Einfluss von Red Dead Redemption 2 auf GTA 6

Welche Red Dead Redemption 2-Features könnten wir in GTA 6 erwarten? Ein besonders überraschendes Feature ist die Einführung eines „Dead Eye“-ähnlichen Gameplay-Mechanismus. Sowohl Jason als auch Lucia, die Protagonisten von GTA 6, werden mit dieser Fähigkeit ausgestattet sein. Diese Mechanik verlangsamt die Zeit und hebt Schwachstellen der Gegner hervor. Während Jason diese Fähigkeit aufgrund seiner Erfahrung im Militär besser beherrscht, ist Lucias Nutzung auf einen Schuss begrenzt.

Zusätzlich wird das „Begrüßen oder Provozieren“-System aus Red Dead Redemption 2 übernommen. In GTA 6 wird es jedoch von einem Beziehungsmesser ergänzt, der die Stärke oder Fragilität der Beziehung zwischen Jason und Lucia anzeigt. Spielerentscheidungen sollen diesen Wert beeinflussen können.

Neue und erweiterte Features

Was ist neu und was wurde ausgebaut? Das Gore- und Zerstückelungssystem aus Red Dead Redemption 2 kehrt ebenfalls zurück und wird in GTA 6 sogar erweitert. Welche spezifischen Änderungen vorgenommen wurden, ist jedoch noch unklar.

Interessanterweise wird die Spielstruktur in Kapitel unterteilt, ähnlich wie bei Red Dead Redemption 2. Insgesamt soll es fünf Kapitel geben, wobei bisheriges Videomaterial nur aus den ersten drei Kapiteln stammt.

Offizielle Bestätigungen und Veröffentlichungsdatum

Wann wird GTA 6 veröffentlicht? Während all diese Informationen aus Leaks stammen und daher mit Vorsicht zu genießen sind, bleibt abzuwarten, ob Rockstar Games offizielle Statements dazu abgeben wird. Momentan gibt es keine Kommentare von Rockstar zu diesen Leaks. Sollte sich dies ändern, wird die Berichterstattung entsprechend aktualisiert.

GTA 6 soll weltweit am 26. Mai 2026 erscheinen und wird für die PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar sein. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist enorm, insbesondere nachdem GTA V ein gigantischer Erfolg war. Ob die neuen Features den Erwartungen der Fans gerecht werden, bleibt abzuwarten.

Was hältst du von den neuen Leaks zu GTA 6? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare!