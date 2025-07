GTA 6: Neue Gerüchte über Release-Verschiebung auf September 2026

Die Gerüchteküche um Grand Theft Auto 6 (GTA 6) brodelt derzeit wieder kräftig. Nachdem Rockstar Games und Take-Two im Mai 2025 eine Verschiebung des Spiels angekündigt hatten, steht nun möglicherweise eine weitere Verzögerung im Raum. Ursprünglich sollte das Spiel noch vor Ende 2025 erscheinen, doch nun wird als neues Datum der 26. Mai 2026 gehandelt. Doch laut einem neuen Gerücht könnte auch dieser Termin nicht eingehalten werden.

Mögliche Verschiebung auf September 2026

Was sagt der Leaker über die Verzögerung? Der Leaker Millie A, bekannt von der Plattform X/Twitter, hat angedeutet, dass Rockstar intern über eine Verschiebung des Release-Datums diskutiert. Laut Millie könnten sich die Pläne auf September 2026 verschieben, obwohl Rockstar offiziell weiterhin am Mai-Termin festhält. Es handelt sich hierbei jedoch nur um ein Gerücht, das mit Vorsicht zu genießen ist.

Solche Leaks sind in der Gaming-Community nicht ungewöhnlich und oft schwer zu überprüfen. Rockstar selbst hat bislang keinen Kommentar zu den internen Diskussionen abgegeben, was die Authentizität solcher Behauptungen weiterhin in Frage stellt.

Die Auswirkungen einer weiteren Verzögerung

Wie könnten Fans auf eine erneute Verzögerung reagieren? Eine weitere Verzögerung wäre sicherlich enttäuschend für viele Fans, die sich auf den neuen Teil der beliebten Serie freuen. Doch es wäre auch nicht überraschend, da Rockstar dafür bekannt ist, sich die nötige Zeit zu nehmen, um Spiele auf höchstem Niveau zu entwickeln. Eine Verschiebung könnte dem Team zusätzlichen Raum geben, um GTA 6 den letzten Feinschliff zu verpassen und die hohen Erwartungen der Fans zu erfüllen.

Die Geduld der Fans wird allerdings auf die Probe gestellt. Einige äußern bereits ihre Frustration und vermuten, dass das Gerücht nur erfunden sei. Falls tatsächlich eine Verschiebung erfolgt, wird Rockstar sie wahrscheinlich erst gegen Ende des Jahres 2025 oder Anfang 2026 offiziell bekanntgeben.

Rockstars einzigartiger Standpunkt

Wie beeinflusst die Entwicklungszeit den Erfolg von GTA 6? Rockstar befindet sich in einer einzigartigen Position, in der es sich Zeit nehmen kann, ohne negative Auswirkungen auf den Verkaufserfolg befürchten zu müssen. Grand Theft Auto V, der Vorgänger, hat sich weltweit über 215 Millionen Mal verkauft und ist damit das zweitmeistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Egal wann GTA 6 erscheint, es wird sicherlich ein Verkaufsschlager.

Ein gut durchdachter und polierter Release könnte den Hype um das Spiel noch weiter steigern. Die lange Wartezeit bis Mai 2026 lässt Raum für viele Entwicklungen, aber die Fans hoffen, dass das Endprodukt alle Erwartungen übertreffen wird.

Was denkst du, wird GTA 6 erneut verschoben? Wie stehst du zu allem, was bisher vom Spiel gezeigt wurde?