GTA 6 hat angeblich keine drei Hauptfiguren, wie das noch bei GTA 5 der Fall war. Das erklärt zumindest der in der Regel bestens informierte sowie vernetzte Insider und Journalist Jason Schreier. Er bezeichnet außerdem einen gigantischen, angeblichen Leak der letzten Tage als „Fanfiction“.

Nein, GTA 6 hat wohl keine drei spielbaren Charaktere

Worum geht’s? Um „GTA 6“ und einen der vielen Leaks, die in letzter Zeit die Runde gemacht haben. Der war wirklich umfangreich und sollte angeblich schon haufenweise Informationen zu GTA 6 enthalten. Da wurden Gameplay-Details, Setting, Release-Datum, Story-Inhalte und vieles mehr veröffentlicht, die so angeblich im fertigen Spiel landen würden. Das könnt ihr alles zum Großteil hier nachlesen:

GTA 6: Angeblicher Mega-Leak zu Release, Story, Gameplay & Co hält die Fans in Atem

Jetzt stellt sich heraus: Das Ganze war wenig überraschend wohl mehr oder weniger frei erfunden. Das erklärt zumindest Jason Schreier, der normalerweise sehr gut informiert ist und den Mega-Leak schlicht als „Fanfiction“ bezeichnet. Er ist ihm zufolge also nicht echt und kein Insider-Wissen, sondern in erster Linie Wunschdenken.

Was spricht gegen den Leak? Eine ganze Menge, vor allem aber der Leak selbst. Wie wir schon angemerkt haben und wie auch Jason Schreier nochmal erklärt, wirkt es ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendwer so viele so detaillierte Informationen über das Spiel hat. Vor allem auch deshalb, weil sich „GTA 6“ immer noch in der Entwicklung befindet und viele Dinge noch gar nicht in Stein gemeißelt sein dürften. Während der Entstehung eines Spiels ändert sich andauernd alles mögliche.

Keine drei Hauptcharaktere: Als ein wichtiges Beispiel und offenbar echtes Insider-Wissen nennt Jason Schreier auf Reddit eine Sache, die an dem Leak seines Wissens nach definitiv falsch sei. GTA 6 soll keine drei spielbaren Hauptfiguren haben, wie in dem angeblichen Leak behauptet wurde. Ob es stattdessen zwei, vier, fünf oder nur einer sind, verrät er aber leider nicht.

