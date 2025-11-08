GTA 6 erneut verschoben – Verlassen Team-Mitglieder deswegen Rockstar?

In dieser Woche hat Rockstar Games eine bemerkenswerte Veränderung in seinem Team erlebt. Mehrere langjährige Mitarbeiter haben das Studio verlassen, und das zeitgleich mit der erneuten Verschiebung von GTA 6. Obwohl diese beiden Ereignisse unabhängig voneinander sind, wirft ihre zeitliche Nähe Fragen auf.

Langjährige Rockstar-Mitarbeiter verlassen das Unternehmen

Was ist passiert? Kürzlich haben einige Entwickler des Rockstar International-Büros ihren Abschied bekanntgegeben. Diese Information stammt aus Beiträgen der betroffenen Mitarbeiter auf LinkedIn. Diese Mitarbeiter waren Teil des Kommunikationsteams im Londoner Studio und einige von ihnen haben fast zwei Jahrzehnte bei Rockstar Games gearbeitet.

Rockstar International ist für die Social-Media-Präsenz und das Community-Management verantwortlich. Derzeit gibt es keine offenen Stellenangebote für Rockstar International auf der Karriere-Webseite von Rockstar Games.

Positive Abschiedsworte auf LinkedIn

Wie äußerten sich die Mitarbeiter? Die Beiträge auf LinkedIn waren durchweg positiv. Die ehemaligen Angestellten lobten ihre langen Karrieren bei Rockstar und betonten, dass sie sich eine Auszeit nehmen, jedoch auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind. Es ist deutlich, dass sie das Unternehmen nicht verlassen haben, um direkt bei einem anderen Studio anzufangen.

Die Abgänge stehen in keinem Zusammenhang mit den kürzlichen Entlassungen oder Protesten bei Rockstar. Mögliche Gründe für den Abschied könnten auslaufende Verträge oder der Wunsch nach Veränderung nach der erneuten sechsmonatigen Verlängerung der GTA VI-Entwicklung sein.

Kostenreduktion bei Rockstar’s Muttergesellschaft

Welche Rolle spielt Take-Two? Die Muttergesellschaft von Rockstar, Take-Two, hatte 2023 ein Kostenreduktionsprogramm angekündigt. Im Rahmen dieses Programms soll bis 2024 etwa 5% der Belegschaft abgebaut werden. Dies könnte ebenfalls ein Faktor sein, der zum Abschied der Mitarbeiter beigetragen hat.

