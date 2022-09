GTA 5: Update von Rockstar Games könnte Ende der Entwicklung andeuten

GTA 5 ist ein riesiger Erfolg für Rockstar Games. Das Open-World-Spiel, das ursprünglich 2013 für PS3 und Xbox 360 erschien, wurde von Beginn an als Meisterwerk gefeiert und setzte Standards, die die Branche nachhaltig prägten. Besonders der eigenständige Multiplayer-Part GTA Online brachte langfristigen Erfolg und sorgte dafür, dass der Titel bis heute relevant ist und auf jeder neuen Plattform veröffentlicht wurde.

Eine Bestätigung, dass an einem neuen Ableger gearbeitet wird, gab es bereits Anfang Februar dieses Jahres. Früher oder später dürfte also auch „GTA 5“ ein Ende finden. Möglicherweise bereitet das Studio diesen Schritt schon heute vor.

GTA 5: Ressourcen könnten umverteilt werden

Rockstar steht hier vor einer schweren Abwägung. Einerseits läuft „GTA Online“ weiterhin sehr gut und wirft satte Gewinne ab, andererseits könnten die Mitarbeiter*innen, die aktuell an Updates arbeiten, sicherlich auch gut bei der Entwicklung von „GTA 6“ gebraucht werden.

Dass sich die Lebensspanne von „GTA 5“ einem Ende zuneigt, könnte Anlass für ein Update auf der offiziellen Website von Rockstar Games gewesen sein. Dort ist jetzt nämlich ein neuer Eintrag mit dem Titel Thank You aufgetaucht, der sämtliche Mitarbeiter*innen auflistet, die am Spiel beteiligt waren und sind. Dazu schreibt das Studio:

„Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online sind das Ergebnis jahrelanger gemeinsamer Anstrengungen unseres globalen Teams. Wir möchten uns bei allen bedanken, die an diesen Spielen mitgewirkt haben, von ihrer ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2013 bis zum heutigen Tag."

Es wird natürlich an keiner Stelle erwähnt, dass „GTA 5“ nicht mehr weiterentwickelt wird, dennoch wirkt das Timing auffällig. Es scheint gut möglich, dass Rockstar auf diese Weise das Ende einläutet. „GTA Online“ wird vermutlich weiterhin unterstützt werden, aber früher oder später muss Rockstar seine Ressourcen auf den nächsten Teil bündeln, der Gerüchten zufolge besonders umfangreich ausfallen soll.