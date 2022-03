GTA 5: 30 Minuten Gameplay der Next-Gen-Version präsentieren den Raytracing-Modus

© Rockstar Games/Take Two

Nach viel Warterei und Verschiebungen hat Grand Theft Auto 5 es endlich geschafft und düst mit semi-schnellen Reifen auf die Next-Gen-Konsolen. Digital könnt ihr die aufpolierte Version für PlayStation 5 und Xbox Series X seit heute erstehen, die physische Variante erscheint erst im April.

Um den Launch der technisch aktuellsten Version von Rockstars Open-World-Meisterwerk zu feiern, hat das Magazin Videogameschronicle ein exklusives, halbstündiges Video geteilt, in dem ihr euch anschauen könnt, was die Next-Gen-Version eigentlich so zu bieten hat.

GTA 5 mit Raytracing: Das Open-World-Spiel in seiner schönsten Form

Mit Raytracing und nativem 4K erstrahlt Los Santos, der großzügige Schau- und Spielplatz von „GTA 5“, in neuem Licht und zeigt sich in jeder Hinsicht von seiner besten Seite. Egal ob auf sonnigen Straßen oder im Schneegestöber: Die Next-Gen-Version des Spiels kann sich sehen lassen, auch wenn sie gegen viele der raffinierten PC-Mods nicht ankommt.

Wie es für Grafik-Modi auf den aktuellen Konsolen üblich ist, müssen Spieler*innen dabei aber eine niedrigere Bildrate hinnehmen. So läuft „GTA 5“ mit Raytracing nämlich nur mit 30 FPS, statt der flüssigen 60 FPS im Performance-Modus.

Bedauerlicherweise dürfen Fans und Besitzer*innen des Originals auf PlayStation 4 und Xbox One sich die neue Version aber nicht einfach für lau herunterladen, sondern werden erneut zur Kasse gebeten. Immerhin: Die ersten drei Monate nach Release ist „GTA 5“ noch reduziert.

Damit kostet Rockstars langlebiger Gangsterausflug erstmal nur 9,99 Euro auf der PS5 und 19,99 Euro auf der Xbox Series X/S, statt dem späteren Preis von 39,99 Euro. Wenn ihr zuschlagen wollt, solltet ihr also nicht zu lange warten!