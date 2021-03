GTA 5: Fan lüftet 7 Jahre altes Geheimnis um die Polizei

Grand Theft Auto 5 zählt zu den beliebtesten Videospielen der vergangenen Jahre und wird auch heute noch von vielen Fans gespielt. Nun hat ein Nutzer auf Reddit ein Geheimnis lüften können, mit dem sich einige sicher bereits seit langer Zeit beschäftigen:

Wie kann die Polizei von Los Santos in „GTA 5“ so plötzlich auftauchen, ohne dass man sich in der Nähe einer Polizeistation befindet?

Polizei in GTA 5 nutzt Portal statt Blaulicht

Dass man nicht lange fliehen kann, bevor der eigene Charakter dann doch in die Fänge der Gesetzeshüter gerät, ist an sich nichts Neues. Nun hat sie ein Fan auf frischer Tat ertappt und festgestellt: Sie erscheinen durch ein Portal!

Wie in dem Videoausschnitt auf Reddit zu sehen ist, erscheinen sie reihenweise aus dem Nichts und machen sich mit einem kleinen Hüpfer direkt auf den Weg. Ein Wagen rammt dabei sogar das Fahrzeug des Spielers. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Polizei von Los Santos euch so schnell erreichen kann.

Flucht vor der Fahndung als Leistungssport

Bevor der Online-Modus von „GTA 5“ so beliebt wurde, vertrieben sich viele Spieler die Zeit gerne damit, ein Fünf-Sterne-Fahndungslevel zu erreichen. Das Ziel ist es dann, so lange wie möglich vor der Polizei zu fliehen.

Früher oder später wird man aber immer gefasst, nicht zuletzt durch die kürzlich entdeckten Portale, die den Einsatzkräften den Weg zum Gesuchten deutlich verkürzen.

Ob Rockstar Games für den nächsten Teil etwas an dem System ändern wird, bleibt abzuwarten. Da dies allerdings schon immer ein Bestandteil der Spielreihe war, ist es unwahrscheinlich, dass sie das Ganze umkrempeln werden.