Gronkh wird zum Hobbygärtner: Zwischen Gurken und Grafikkarten

Gronkh unterhält mit seinen Streams und Let‘s Plays seit vielen Jahren zehntausende Menschen. Nun ist er wohl nebenbei unter die Hobbygärtner gegangen.

Seinen Stream hält er regelmäßig über seine Pflanzenschützlinge auf dem Laufenden. So hat sich der Keller vom Gaming-Paradies zur Zuchtstation entwickelt.

Neues Hobby: Gronkh zwischen Gaming und Gärtnern

Menschen kommen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zu neuen Hobbies. Mit dem Gärtnern war es bei Gronkh pure Neugier und eine gute Idee.

„Wisst ihr noch, wie wir am Freitag darüber geredet haben, dass ich testweise mal Gurken gepflanzt habe und Leute so „Ohh, ist doch gar nicht mehr die Zeit, ohh…“. Junge, Junge, sind die am Wachsen.“

Das war im August dieses Jahres. Mittlerweile läuft die Ernte in Gronkhs Keller auf Hochtouren. Zu den Gurken haben sich Paprika, Salat und Tomaten gesellt und es sollen noch mehr Pflanzen werden.

„Das hier ist der nächste Badge Gurken. […] Die wachsen viel besser als diese hier. Hier ist inzwischen auch ein neues Regal.“

Die Pflanzen scheinen prächtig zu wachsen. Was sich Gronkh dort in seinem Keller aufgebaut hat, ist eine spezielle Methode der Nutzpflanzenzucht, die in Pilotprojekten in einigen europäischen Großstädten läuft.

Indoor-Farming: Die Versorgung der Zukunft?

Das Indoor-Farming wird im großen Stil in Großstädten getestet und soll Gebiete mit wenig Platz zum offenen Anbau mit regionalem Gemüse versorgen. Dabei werden die Pflanzen in Bunkeranlagen oder ungenutzten Tunnelsystemen angebaut.

Das Ganze soll einem eventuellen Versorgungsengpass entgegenwirken und lange Transportwege von frischem Gemüse in die Innenstädte vermeiden.

Das Gleiche kann aber auch in kleinerem Format im heimischen Keller passieren. Mit der Kratky-Methode werden die Pflanzen ausschließlich mit einer Wasser-Nährstofflösung großgezogen.

Bei Gronkh scheint die Methode schnell Erfolg gehabt zu haben. So kann er sich auch im Winter mit frischem, selbst angebautem Gemüse versorgen. Vielleicht kommen ja bald die ersten Let‘s Garden-Videos auf seinem Kanal.