Gratis-Spiele im Dezember 2025: Können die Epic-Leaks wahr sein?

Die beliebte Mystery-Game-Aktion des Epic Games Store ist auch im Dezember 2025 wieder gestartet – und wie jedes Jahr kursieren wieder Leaks zu den angeblich geplanten Gratisspielen. Während sich viele Nutzer bereits Hogwarts Legacy kostenlos sichern konnten, sorgt eine neue, angeblich vollständige Liste aller kommenden Titel für Aufsehen. Doch wie glaubwürdig ist diese Enthüllung wirklich?

Eine neue Runde der Weihnachtsaktion

Was steckt hinter der Mystery-Game-Tradition? Der Epic Games Store verschenkt seit 2019 regelmäßig Spiele – anfangs jede Woche, zu besonderen Anlässen wie Weihnachten sogar täglich. Zu den größten Erfolgen der Aktion zählen Grand Theft Auto V und Star Wars Battlefront II, deren Gratisveröffentlichungen teils die Server lahmlegten. Auch 2025 setzt Epic die Tradition fort: Seit dem 11. Dezember ist Hogwarts Legacy kostenlos erhältlich – eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre.

Die Aktion läuft bis mindestens zum 31. Dezember 2025, wobei täglich ein neues Spiel freigeschaltet werden soll. Diesmal gibt es jedoch eine Besonderheit: Eine angebliche Liste mit allen Gratis-Titeln für den gesamten Monat macht im Netz die Runde – mit überraschenden Namen.

Das ist die geleakte Liste

Welche Spiele sollen laut Leak kostenlos erscheinen? Die Liste, die auf chinesischen Social-Media-Plattformen auftauchte, enthält eine Mischung aus AAA-Blockbustern und Indie-Perlen. Hier die vollständige Übersicht:

Datum Spiel 11. Dezember Hogwarts Legacy 18. Dezember Jurassic World Evolution 2 19. Dezember Desperados 3 20. Dezember Total War: Warhammer 21. Dezember Tropico 5 22. Dezember Chicken Police: Paint It Red 23. Dezember Loop Hero 24. Dezember LEGO Batman 25. Dezember Commander Keen 26. Dezember Farming Simulator 2022 27. Dezember Slime Rancher 2 28. Dezember Terraria 29. Dezember Detroit: Become Human 30. Dezember Mortal Kombat 11 31. Dezember Red Dead Redemption 2

Zweifel an der Echtheit

Warum gibt es Skepsis gegenüber dem Leak? Obwohl vergangene Leaks dieser Art sich oft als korrekt herausstellten, gibt es diesmal berechtigte Zweifel. Einige der genannten Titel sind derzeit gar nicht im Epic Games Store gelistet. Zwar hat Epic in der Vergangenheit Spiele neu auf die Plattform gebracht und direkt verschenkt – ein Beispiel ist Total War: Troy –, doch dies bleibt die Ausnahme.

Besonders fragwürdig erscheint die Platzierung von Commander Keen am 25. Dezember. Traditionell wurde an Weihnachten immer ein besonders beliebter oder hochwertiger Titel verschenkt. Dass Red Dead Redemption 2 und Mortal Kombat 11 stattdessen erst am Monatsende erscheinen sollen, passt nicht ins bisherige Muster.

Ein strategischer Schachzug?

Welche Absicht könnte hinter einem solchen Leak stecken? Es ist möglich, dass der Leak bewusst gestreut wurde, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Erwartungen zu manipulieren. Der Hype um Red Dead Redemption 2 als Gratis-Titel ist groß – doch gerade deshalb wirkt er unglaubwürdig. Zwar hatte Epic bereits mit Grand Theft Auto V einen Hit von Rockstar verschenkt, jedoch liegen zwischen den Aktionen Jahre. Ein zweiter Blockbuster dieser Größenordnung wäre ein gewagter Schritt.

Sollte jedoch Jurassic World Evolution 2 wie geplant am 18. Dezember erscheinen, könnte dies der geleakten Liste unerwartete Glaubwürdigkeit verleihen. Bis dahin heißt es: abwarten.

So geht es weiter

Wann wird sich der Leak bestätigen oder widerlegen? Am 18. Dezember 2025 um 17:00 Uhr deutscher Zeit (CET) endet die Aktionsfrist von Hogwarts Legacy. Dann wird das nächste Mystery Game veröffentlicht. Sollte es wie geleakt Jurassic World Evolution 2 sein, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Liste echt ist – oder zumindest teilweise korrekt.

Bis dahin bleibt die Liste ein spannendes Gedankenspiel. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte den Epic Games Store täglich prüfen und sich die Gratis-Spiele sofort sichern. Denn jedes Spiel ist nur 24 Stunden lang verfügbar – und danach dauerhaft in deiner Bibliothek.

Deine Meinung zählt

