Gratis Codes für Pokemon Go Fest 2025 – 50 Schwert- und Schild-Energie sichern

Pokemon Go feiert das Go Fest 2025 und du kannst auch von zu Hause aus davon profitieren! Obwohl das Event hauptsächlich für die Teilnehmer vor Ort ausgelegt ist, gibt es auch kostenlose Codes für Spieler, die nicht persönlich dabei sein können. Diese Codes bieten exklusive Belohnungen und sind oft nur für eine begrenzte Zeit einlösbar. In diesem Jahr kannst du kostenlose Codes einlösen und 50 kostenlose Gekrönte Schild- und Schwert-Energie erhalten, die Zacian und Zamazenta ehren.

Die Gekrönte Schild- und Schwert-Energie ist eine seltene Ressource in Pokemon Go. Es gibt nur wenige kostenlose Möglichkeiten, sie zu erhalten, wobei Werbecodes eine der besten Methoden sind. Obwohl kein Enddatum für die Codes angegeben wurde, solltest du sie so schnell wie möglich einlösen. Hier sind die Pokemon Go-Codes, die während des Go Fest 2025 kostenlos verfügbar sind:

Verfügbare Codes und Einlösung

Wie kannst du die Codes einlösen? Die Codes für Pokemon Go werden nicht im Spiel selbst eingelöst, sondern über die Webseite des Spiels. Auf der Code-Einlösungsseite kannst du diese Codes verwenden und die kostenlosen Belohnungen sammeln. Du musst sicherstellen, dass du in dein Pokemon Go-Konto eingeloggt bist, um die Codes einzulösen. Sobald du eingeloggt bist, gib den Code ein und klicke auf „Einlösen“, um den Preis im Spiel zu erhalten.

Die Codes für Pokemon Go wurden ab dem 25. Juni 2025 veröffentlicht, mit einem neuen Code, der jeden Tag erscheint, solange der Pokemon Go YouTube-Kanal 2.000 Abonnenten gewinnt. Wenn sich der Trend fortsetzt, kannst du erwarten, dass die letzten Codes in den Tagen vor dem Go Fest 2025 enthüllt werden.

Details zu den Codes

WTQHZUTXMJY2U (50 Gekrönte Schwert-Energie) – 25. Juni 2025

EFKN5A2ZJDLS3 (50 Gekrönte Schild-Energie) – 26. Juni 2025

??? (50 Gekrönte Schwert-Energie) – 27. Juni 2025

??? (50 Gekrönte Schild-Energie) – 28. Juni 2025

Weitere Möglichkeiten, Energie zu verdienen

Wie kannst du zusätzlich Gekrönte Schild- und Schwert-Energie verdienen? Neben den Werbecodes kannst du Gekrönte Schwert- und Schild-Energie verdienen, indem du den Gekrönten Schwert Zacian und Gekrönten Schwert Zamazenta Raid während des Go Fest-Wochenendes abschließt. Außerdem wird das Abschließen der verzweigten Spezialforschung für entweder Schwert oder Schild die Spieler mit Gekrönter Schwert- und Schild-Energie belohnen. Letzteres ist nur für Go Fest-Ticketinhaber verfügbar, während ersteres allen Spielern offensteht.

Pokemon Go hat kürzlich den Besitzer gewechselt, da Niantic das beliebte mobile Spiel an Scopely verkauft hat. Seitdem werden weiterhin neue Events hinzugefügt und du kannst die neuen Funktionen genießen, wie zum Beispiel Goldene Kronkorken und Hypertraining. Go Fest 2025 ist ein jährliches Erlebnis, das die meisten Fans lieben und dieses Jahr bildet da keine Ausnahme.

Goldene Kronkorken in Pokemon Go

Wie kannst du Goldene Kronkorken verdienen und nutzen? Goldene Kronkorken sind eine wertvolle Ressource in Pokemon Go, die die Hypertraining-Funktion unterstützt. Du kannst sie durch verschiedene In-Game-Aktivitäten verdienen, die während spezieller Events angeboten werden. Die Kronkorken ermöglichen es dir, die individuellen Werte (IVs) eines Pokémon zu maximieren, was einen großen Vorteil beim Kampf bietet.

Hast du bereits einige der Codes eingelöst oder an den neuen Events teilgenommen? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren!