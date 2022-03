Ghostwire: Tokyo kaufen, alle Infos samt Händler im Preorder-Guide

Ghostwire: Tokyo tritt in die Fußstapfen von The Evil Within, das von Tango Gameworks im Anschluss an die zweiteiligen Horrorreihe entwickelt wurde. Das Spiel bietet einen gesunden Mix aus Horror- und Action-Adventure, das für die PS5 und den PC erscheint.

Falls ihr euch bereits für einen Kauf entschieden habt, findet ihr hier alle nötigen Infos in unserem Preorder-Guide.

Ghostwire: Tokyo – wo kann ich das Spiel kaufen?

„Ghostwire: Tokyo“ erscheint am 25. März 2022 und schon jetzt könnt ihr es euch vor dem Release sichern. Wenn ihr euch für eine Onlinebestellung entschieden habt, die entspannt zu euch nach Hause geliefert wird, findet ihr die physische Boxed-Version bei folgenden Händlern.

Welche Vorbestellerboni gibt es?

Während bei Amazon ein exklusives Steelbook zum Spiel verschickt wird, gibt es obendrein noch weitere Vorbestellerboni. Diese liegen bei, wenn ihr das Game noch vor dem 25. März 2022 erwerbt.

Ihr erhaltet exklusiv für die PS5 ein Premiumpaket und zwar das Biker-Outfit in neunfacher Ausführung. Außerdem bekommt ihr obendrein Hannyas Outfit, das auch in der PC-Version beiliegt, wenn ihr es jetzt noch schnell vor Ende der Frist bestellt.

© Bethesda

Was bietet die GhostWire: Tokyo Deluxe Edition?

Neben der regulären Standard-Version von „GhostWire: Tokyo“ gibt es dann noch die Upgrade-Version. Wenn ihr etwas mehr ausgeben möchtet, könnt ihr das auch tun und erhaltet somit ein paar Annehmlichkeiten obendrauf.

Preis der Standard-Version: 59,99€

Preis der Standard-Version (PS5): 69,99€

Preis der Deluxe Edition (PS5): 89,99€

Die Deluxe Edition für die PlayStation 5 kostet glatte 20 Euro mehr und bringt folgende Boni mit.

Es bietet neben dem „GhostWire: Tokyo“-Spiel zudem ein schickes Shinobi-Outfit, eine Kunaiwaffe und ein ganzes Streetwear-Outfit-Paket mit vier unterschiedlichen Outfits. Wenn ihr also zum waschechten Shinobi werden möchtet, könnt ihr euch gerne die Deluxe Edition ansehen. Und ansonsten dürfte die reguläre Version ausreichen.

© Bethesda

Worum geht es in Ghostwire: Tokyo?

Inhaltlich werden wir das namensgebende Tokio, Japan verfrachtet, das von tödlichen und supernatürlichen Kräften heimgesucht wurde. Zu unserem Bedauern ist die Bevölkerung fast vollständig verschwunden. Übrig geblieben ist lediglich ein Prozent der Bevölkerung und nun ist es an uns, dem Übel auf den Grund zu gehen.

Unser Hauptcharakter Akito verfügt selbst über spektrale Fähigkeiten, der von einem Geist namens KK besessen zu sein scheint. Doch diese Skills ermöglichen es ihm, den Kampf gegen die übernatürlichen Wesen aufzunehmen.

Das Spiel wird vollständig in der First-Person-Perspektive gespielt, während der Gameplay-Mix aus Action und Horror zum Tragen kommt. Ob Creative Director Shinji Mikami, der geistige Schöpfer von Resident Evil und The Evil Within, einmal mehr ein unvergessliches Abenteuer aus dem Hut gezaubert hat? An seiner Seite befindet sich das Nachwuchstalent Creative Director Ikumi Nakamura, die das Spiel auf der E3 2019 vorgestellt hat: