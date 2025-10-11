Ghost of Yotei-Update auf PS5 behebt seltenen Absturz und kuriose Bugs

Ghost of Yotei, das neueste Spiel von Sucker Punch Productions, hat ein neues Update für Oktober 2025 veröffentlicht. Dieses Update, bekannt als Patch 1.009, bringt eine Vielzahl von Verbesserungen und Bugfixes für die PlayStation 5-Version des Spiels.

Wichtige Verbesserungen im neuen Update

Welche Probleme wurden behoben? Das Update konzentriert sich auf die Behebung verschiedener Probleme, die das Spielerlebnis beeinträchtigen. Eines der bemerkenswertesten Probleme war ein seltener Absturz während der Mission Gambler’s Den, wenn Bären auftauchen und die Ronin-Gruppe angreifen. Dieses Problem wurde behoben, um die Stabilität des Spiels zu verbessern.

Weitere Korrekturen betreffen das Gameplay, wie zum Beispiel ein Problem, bei dem das Pferd von Atsu nach dem Rufen weiterläuft. Außerdem wurde ein Fehler in der Mission A Memory of Impressions behoben, der den aktuellen Spielstand blockieren konnte, wenn der Spieler einen bestimmten Kontrollpunkt nach einem Zeitsprung zwischen Vergangenheit und Gegenwart erneut lädt.

Besondere Bugs und deren Behebung

Welche kuriosen Fehler wurden behoben? Ein kurioser Bug betraf das Zen-hajiki-Minigame, bei dem ein zweiter Tisch erschien und verhinderte, dass Münzen sichtbar sind, nachdem die Spieler die Dragonfly-Rüstung erworben haben. Auch dieser Fehler wurde im neuen Update behoben.

Ein weiterer Bug in der Gambler’s Den-Mission führte dazu, dass Atsu sterben konnte, wenn sie einen Krug inspizierte, was die Mission blockierte. Ebenso wurde ein Fehler in The Kitsune’s Fate behoben, bei dem Atsu in einem Halluzinationszustand stecken blieb, was das Vorankommen in der Mission verhinderte.

Vergleich mit anderen Spielen

Wie schneidet Ghost of Yotei im Vergleich zu anderen Spielen ab? Obwohl Ghost of Yotei und Assassin’s Creed Shadows unterschiedliche Epochen des alten Japan als Schauplatz haben, werden sie oft aufgrund ihrer Rache-basierten Geschichten verglichen. Assassin’s Creed Shadows erhielt kürzlich durch die Erweiterung Claws of Awaji erneut Aufmerksamkeit, was zu weiteren Vergleichskommentaren führte. Trotz dieser Vergleiche hat Ghost of Yotei seinen eigenen Platz gefunden und beeindruckende Verkaufszahlen erzielt.

Verkaufszahlen und Zukunftsaussichten

Wie erfolgreich ist Ghost of Yotei? In den wenigen Tagen seit seiner Veröffentlichung hat das Spiel über 140 Millionen Euro eingespielt und die Marke von 2 Millionen verkauften Exemplaren überschritten. Obwohl es leicht hinter seinem Vorgänger Ghost of Tsushima zurückbleibt, hat es bereits die Entwicklungskosten wieder eingespielt. Es wird erwartet, dass eine PC-Version des Spiels die Gewinne weiter steigern könnte.

Mit diesen Updates zeigt Sucker Punch Productions ihr Engagement, das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Wie siehst du die Verbesserungen des neuen Updates? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!