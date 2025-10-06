Ghost of Yotei knackt 2 Mio. Verkäufe in 3 Tagen – Umsatz über 140 Mio. Euro

Der neue Titel Ghost of Yotei hat bereits in den ersten Tagen nach seiner Veröffentlichung beeindruckende Verkaufszahlen erreicht. Am 2. Oktober 2025 veröffentlicht, hat das Spiel bis zum 5. Oktober über 2 Millionen Einheiten verkauft. Dies zeigt, dass Ghost of Yotei auf einem ähnlichen Erfolgskurs wie sein Vorgänger Ghost of Tsushima ist, der ebenfalls einen starken Start hatte.

Ein finanzieller Meilenstein

Wie hoch sind die Einnahmen von Ghost of Yotei? Mit über 2 Millionen verkauften Einheiten hat Ghost of Yotei bereits einen Umsatz von über 140 Millionen Euro erzielt. Diese Zahl basiert auf dem Verkauf der Standard Edition, die in Deutschland für 69,99 Euro erhältlich ist. Es gibt jedoch auch teurere Editionen, wie die Digital Deluxe für 79,99 Euro und die Collector’s Edition für 249,99 Euro, die den Umsatz weiter in die Höhe treiben könnten.

Da es sich um einen PS5-exklusiven Titel handelt, fallen keine Plattformgebühren an, was den Gewinn weiter steigert. Der Erfolg des Spiels deutet darauf hin, dass die Entwicklungskosten von rund 60 Millionen Euro mehr als gedeckt sind.

Vergleich mit Ghost of Tsushima

Wie schneidet Ghost of Yotei im Vergleich zu Ghost of Tsushima ab? Obwohl Ghost of Yotei einen starken Verkaufsstart hatte, liegt es leicht hinter den Verkaufszahlen von Ghost of Tsushima, das in den ersten drei Tagen 2,4 Millionen Einheiten verkaufte. Ghost of Tsushima hat sich bis heute über 13 Millionen Mal verkauft und einen großen Teil seines Erfolgs auch dem späteren Steam-Release zu verdanken. Ob Ghost of Yotei ebenfalls auf anderen Plattformen erscheinen wird, bleibt abzuwarten, aber es ist wahrscheinlich, dass eine PC-Version folgen könnte.

Die bisherige Verkaufsentwicklung von Ghost of Yotei zeigt, dass es trotz eines geringfügig langsameren Starts durchaus das Potenzial hat, ähnliche langfristige Erfolge wie sein Vorgänger zu erzielen.

Entwicklung und Marketing

Wie beeinflussen die Produktionskosten den Erfolg von Ghost of Yotei? Das Budget für die Entwicklung von Ghost of Yotei war ähnlich wie das von Ghost of Tsushima und lag bei etwa 60 Millionen Euro. Die Tatsache, dass das Spiel bereits das Doppelte dieser Summe eingespielt hat, zeigt den kommerziellen Erfolg. Allerdings sind in dieser Summe keine Marketingkosten enthalten, die aufgrund der Positionierung des Spiels als Flaggschiff von Sony für das vierte Quartal 2025 erheblich sein könnten.

Der Erfolg von Ghost of Yotei wird auch durch die Bewertungen der Kritiker gestützt. Der Titel hat eine hohe Empfehlungsrate von 94% auf OpenCritic und wird für seine beeindruckende offene Welt und die fesselnde Handlung gelobt.

Zukunftsperspektiven

Wird Ghost of Yotei weitere Erfolge erzielen? Angesichts der starken Verkaufszahlen und der positiven Resonanz ist es wahrscheinlich, dass Ghost of Yotei auch langfristig erfolgreich sein wird. Eine mögliche Veröffentlichung auf dem PC könnte den Verkauf weiter ankurbeln und das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Wie siehst du die Chancen von Ghost of Yotei, seinen Erfolg in den kommenden Monaten fortzusetzen?